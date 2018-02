94 alumnos los recibieron de manos de autoridades

SANDRA FRANCO / REDACCIÓN

Pachuca

El Centro de Lenguas (CEL) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) otorgó certificados de inglés, francés, alemán, italiano y español a alumnos que terminaron satisfactoriamente los cursos de idiomas que ofrece la

institución.

En ceremonia celebrada en la sala J Pilar Licona, del centro cultural universitario La Garza, Matxalen Hernández Cortés, directora del CEL, señaló que ese logro es el primer paso para continuar con su formación académica y que abre una posibilidad no solo de realizar movilidad estudiantil, sino de encontrar oportunidades laborales en el extranjero.

En total, 94 alumnas y alumnos recibieron de manos de autoridades un certificado que demuestra que ahora son capaces de entender y hablar otro idioma; cuatro niños del colegio Guillermo Haro recibieron certificado DELF A1; asimismo, alumnas de intercambio provenientes de China se certificaron en español.

Hernández Cortés hizo hincapié en el trabajo que ha realizado la UAEH a lo largo de los años para abrir oportunidades de intercambio con diversas instituciones del mundo.

“Hoy en día la universidad es reconocida a nivel internacional entre las mejores, lo cual significa que ustedes como estudiantes tienen acceso a otras universidades, ya que se encuentran abiertos los vínculos a través de diversos

convenios.”

Por su parte Elena Islas Márquez, directora de superación académica, en representación del rector de la máxima casa de estudios Adolfo Pontigo Loyola, dijo que la UAEH ha sido impulsora permanente de todos aquellos proyectos que puedan beneficiar a la juventud hidalguense, así como a la sociedad en general, lo cual le ha permitido instalarse como la cuarta mejor universidad del país.

“Tienen los conocimientos y habilidades para que ya no haya fronteras, lo que hace que tengan mayores posibilidades de tener un trabajo en cualquier país; cada uno de ustedes es un referente de lo que una universidad pública puede lograr.”

Durante la ceremonia entregaron 52 certificados TOEFL, (Test of English as a Foreign Language); 17 alumnos recibieron su diploma de estudios en lengua francesa (DELF); 18 pertenecientes al certificado Start Deutch, por cursar el idioma alemán; el alumno Raúl Medina Valdez logró el Certificado de Italiano como Lengua Extranjera (CILS), y finalmente la alumna china de intercambio Monica Ye Tong obtuvo la Constancia de Curso Español Lengua y Cultura.

“Me siento muy bien de poder contar con esta certificación, la universidad está haciendo cosas muy buenas y estoy muy contenta de estar aquí”, mencionó la alumna a medios de comunicación.

En la ceremonia también distinguieron a aquellos estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes en sus certificaciones, así, Luis Alberto Raygadas, de la licenciatura en médico cirujano, recibió certificado TOEFL con un total de 667 puntos; Cecilia Cosmes Montiel, de la licenciatura en comercio exterior, obtuvo el nivel B1 en la evaluación DELF; mientras que por el aprendizaje de idioma alemán, Arantxa Estudillo León obtuvo un reconocimiento por lograr 93 de los 100 puntos en esa evaluación.

Elena Islas Márquez,

directora de superación académica, en representación del rector de la máxima casa de estudios Adolfo Pontigo Loyola, dijo que la UAEH ha sido impulsora permanente de todos aquellos proyectos que puedan beneficiar a la juventud hidalguense, así como a la sociedad en general

Comentarios