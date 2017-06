Entregó Filiberto casas a ex regidores: Camacho

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mineral de la Reforma.- Filiberto Hernández, ex presidente municipal de Mineral de la Reforma, “entregó” 96 casas en Valle de las Estrellas, cuyo costó fue de 80 mil pesos cada una con escrituras, a ex funcionarios y ex regidores que debieron ser otorgadas a trabajadores municipales.

Así lo declaró el alcalde Raúl Camacho Baños durante una reunión con policías municipales quienes exigieron apoyo para adquirir una vivienda digna.

En entrevista, el alcalde relató que el anterior cabildo autorizó el recurso de Fonapo para la compra del terreno y la construcción, por lo que la presidencia municipal no debió descontar del salario de los beneficiarios.

“Fue un programa del alcalde anterior pero esas viviendas se entregaron en su mayoría a algunos ex funcionarios municipales y ex regidores y pocas fueron otorgadas a los trabajadores”, explicó Camacho Baños.

No votes yet. Please wait...

Comentarios