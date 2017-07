Tweet on Twitter

Mineral de la Reforma.- Con la intención de combatir la pobreza… pero de los familiares de exregidores y allegados del exalcalde Filiberto Hernández, el exgobernador Francisco Olvera encabezó la entrega de 94 casas del programa Vivienda digna en el fraccionamiento Valle de Estrellas.

El evento celebrado en junio de 2014 reunió al director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) Ángel Islava y al entonces senador Omar Fayad, con la finalidad de entregar las casas a personas de escasos recursos económicos.

Al consultar la lista de beneficiarios en la página oficial de la alcaldía de Mineral de la Reforma y cotejarla con los testimonios de trabajadores del ayuntamiento, este diario identificó tres casos de familiares de exregidores, además de un exchofer de Filiberto Hernández, que obtuvieron viviendas.

Beneficiarios: familiares

Cristina de la Cruz Sánchez, familiar de la exregidora Leonarda de la Cruz Sánchez, emanada de la coalición PAN-PRD, obtuvo una casa del programa Vivienda digna.

Además, en la lista de beneficiarios es posible encontrar a María de Jesús Cruz Sánchez.

Las viviendas que entregaron a los beneficiarios tienen dos recamaras, cocina, baño, área de usos múltiples con sala comedor integrado, lozas de concreto y banquetas, de acuerdo con el Fonhapo.

También el programa federal benefició a Yaneth Miranda Miranda, hermana de la exregidora Hilda Miranda Miranda, emanada de la coalición PAN-PRD y excandidata a diputada federal.

Juan de Dios Hernández Pérez recibió una casa y es familiar de Johana Montcerrat Hernández Pérez, actual síndica jurídica del ayuntamiento, quien en la pasada administración municipal fue suplente de la regidora Cristina Herrera Ortiz, de la coalición PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Otra beneficiada es Josselyne Hernández García quien, según trabajadores de la alcaldía, es familiar de María de Jesús García Reyes, exregidora de Mineral de la Reforma emanada de la coalición PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Pablo Cabrera Muñoz, exchofer de Filiberto Hernández; y Erika Hernández Baños, cercana al expresidente municipal también obtuvieron viviendas, de acuerdo con testimonios de los trabajadores de la alcaldía.

Al revisar la lista de beneficiarios de Vivienda digna, destaca que obtuvieron casa Karen Basilio Castro, Miguel Basilio Castro y Yazmín Basilio Castro.

Elabora alcaldía censo

de viviendas habitadas

En entrevista, el presidente municipal Raúl Camacho Baños detalló que de las 94 casas, 32 fueron entregadas a trabajadores del ayuntamiento, entre ellos 10 policías municipales, y el resto desconoce quiénes son los beneficiados del programa.

“Ahí está la lista de los beneficiarios, al final del día no sabemos si a algún funcionario le entregaron una casa y la puso a nombre de otra persona,

no nos consta y no podemos hacer el señalamiento.”

La presidencia municipal elabora un censo de viviendas en Valle de Estrellas para saber quiénes las habitan y cuáles están abandonadas. Aún 22 beneficiarios pagan sus casas, agregó el alcalde.

Según las reglas de operación, Vivienda digna aplica los principios de equidad e inclusión social para que toda persona en situación de pobreza, madres solteras y adultos mayores puedan adquirir una casa “sin ningún tipo de discriminación”.

En Valle de Estrellas el área de construcción es de 45.32 metros cuadrados en terrenos de los beneficiados y fueron lotificados por las autoridades municipales, por lo que, de acuerdo con el Fonhapo, cuentan con servicios básicos ocultos, escuela y centros recreativos.

La inversión a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el municipio y la fundación Provivah fue de 15 millones 600 mil pesos, pero los beneficiarios fueron los familiares de los regidores.

Beneficiados del programa Vivienda digna 2013

1 Agustina Ordaz Morales

2 Alan García Ruiz

3 Alejandro Casas Silva

4 Alejandro Bonilla Aguilar

5 Aleli Pontaza Escamilla

6 Alfonsa de la Cruz Rivera

7 Alfonso García Bastida

8 Amalia Chávez Jiménez

9 Ana Baños Juárez

10 Ana López Peralta

11 Ana Ocaña Pérez

12 Ana Ordoñez Herrera

13 Andrés López Caudillo

14 Angélica Aguilar Ramírez

15 Araisis Escorza Hernández

16 Armando Blas Rendón

17 Armando Paredes Hernández

18 Arturo Pérez Flores

19 Ayram Ortiz Martínez

20 Benita Flores Espinoza

22 Carolina Cortes Servín

23 Cecilia Solares Quintana

24 Cristina de la Cruz Sánchez

(familiar de la exregidora Leonarda

de la Cruz Sánchez)

25 Cynthia Rodríguez Herrera

26 Daniel Trejo Juárez

27 Denisse García García

28 Eduardo Martínez Treviño

29 Elizabeth Melo Muñoz

30 Emirian Lucio Velázquez

31 Erika Hernández Baños

(cercana al expresidente municipal)

32 Fátima Castillo García

33 Francisco Javier Cuestas Novoa

34 Galileo Domínguez Lara

35 Griselda Vargas Velázquez

36 Guadalupe Cárdenas Ceja

37 Gustavo de Jesús Juárez Sánchez

38 Horacio Escoto Marina

39 Hortensia Aguilera Hernández

40 Joel Ramírez

41 José Resendiz Cabrera

42 José Manuel Cardoso

43 José Martín López Chávez

44 Josselyne Hernández García

(familiar de la exregidora María

de Jesús García Reyes)

45 Josue Juárez Peralta

46 Juan de Dios Hernández Pérez

(familiar de Johana Montcerrat

Hernández Pérez, síndica jurídica)

47 Julio Barrios Aguirre

48 Karen Basilio Castro

(dos familiares en lista)

49 Karen González Martínez

50 Laura Lozano Melo

51 Laura Gutiérrez Salvador

52 Leticia Nava Santos

53 Lilia Vázquez Sánchez

54 Linda Escoto Rodríguez

55 Lizbeth García Carrasco

56 María de Jesús Cruz Sánchez

57 María Guadalupe Moreno

58 Magdaleno Pérez Reyes

59 Manuela Acosta Castro

60 María Alvarado Pérez

61 María de la Luz Espíndola Mejía

62 María del Carmen Chávez Cortez

63 María Hernández Cerecedo

64 María Pérez Gutiérrez

65 María Sofía Martínez

66 María García Vargas

67 Matías Amador Mata

68 Michelle Vargas Arontes

69 Miguel Basilio Castro (dos familiares en lista)

70 Minerva Aguilar Campos

71 Nery Gómez Cruz

72 Olga Medina Fuentes

73 Pablo Cabrera Muñoz

(exchofer de Filiberto Hernández)

74 Patricia Herrera Pérez

75 Rafael García Pérez

76 Raquel Ruiz Herrera

77 Raúl Salinas Damián

78 Roberto Flores Hernández

79 Rocío Morales Hernández

80 Rocío Pérez Antonio

81 Rosalío Cervantes Cadena

82 Rubén Gutiérrez Pérez

83 Sandra Bautista García

84 Sandra Muñoz Martínez

85 Sandra Lara García

86 Sergio Escorza León

87 Simplicio Lozano Zúñiga

88 Sonia López Aguilar

89 Sonia Pérez Mondragón

90 Valeria Escalante Rodríguez

91 Velyna Moreno Echeverría

92 Yadira González Pérez

93 Yaneth Miranda Miranda

(hermana de la exregidora Hilda Miranda)

94 Yazmín Basilio Castro

(dos familiares en lista)

