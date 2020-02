El presidente de la SCJN entregó una propuesta que busca combatir la corrupción, el nepotismo y la impunidad

Ciudad de México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea entregó a los órganos de gobierno del Senado de la República la propuesta de reforma del Poder Judicial de la Federación, que busca combatir la corrupción, el nepotismo y la impunidad.

La propuesta “ataca los problemas de raíz, de fondo y no de forma. No está orientada a los reflectores, si no a los resultados” aseveró el ministro, quien expuso que en el último año ese poder inició una transformación para combatir esos flagelos con la creación de un nuevo perfil del juzgador que sea más eficiente y cercano a la gente.

Además, busca avanzar en la paridad de género para que haya mujeres en más y mejores puestos así como el uso eficiente de los recursos públicos. “La propuesta de reforma, tiende a consolidar la ruta para lograr un Poder Judicial más fuerte, independiente, cercano a la gente y que garantice la justicia para todas las personas con estándares de honestidad”.

En tal sentido, contempla la expedición de una nueva ley orgánica que dota de herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo.

Para ello, dijo, establece claramente como causa de responsabilidad el influir en el nombramiento de algún familiar en esa instancia federal y prevé que queden sin efectos los nombramientos que lleguen a otorgarse en violación a esa prohibición.

De igual manera, será elevado a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales, anotó en la sede de la Corte, donde dejó claro que no puede hablarse de una verdadera transformación de la justicia, sin mejorar la calidad de la defensoría pública.

En ese contexto, el presidente de la Corte destacó que los defensores públicos son los abogados de los pobres y para que estos puedan tener justicia necesitan una defensa técnica, sensible y de calidad, de ahí que será una escuela judicial quien los capacite y realice los concursos para su ingreso y promoción en esa carrera.

Durante la presentación de la propuesta de reforma, dijo que en materia anticorrupción será reformado todo el procedimiento de responsabilidades administrativas, para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan actos de corrupción.

Además de que le serán otorgadas al consejo facultades para dictar medidas cautelares que eviten que actos de corrupción causen más daños, hasta en tanto se concluyan las investigaciones correspondientes.

Al entregar la propuesta a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la junta de coordinación política (Jucopo) del Senado, Zaldívar comentó que una de las grandes deudas del poder que representa es con las mujeres, eso es, “estamos muy lejos de lograr la paridad de género y de proveer un entorno laboral igualitario”.

Por ello, resaltó que una de las mayores apuestas de esa reforma es alcanzar la paridad en todas las categorías, para lo cual establece que el Poder Judicial incorporará la perspectiva de género de forma transversal y progresiva a todas sus decisiones.

Además, se adiciona a la paridad de género como criterio de desempate en los concursos, y como política para el otorgamiento de nombramientos.

“Comprometidos con un ambiente laboral libre de violencia y discriminación, en el que las mujeres se sientan seguras, dejamos claro en la ley, que el acoso, el hostigamiento y toda conducta de naturaleza sexual sin el consentimiento de la mujer constituyen faltas graves y serán sancionadas con energía”, expresó.

