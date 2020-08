Es un triunfo muy especial: Eva Espejo

Por el retorno de Muñoz al equipo y por su reaparición con anotación

Pachuca.- La directora técnica del Pachuca Eva Espejo sostuvo que el triunfo ante Necaxa tuvo un valor especial por el regreso de Berenice Muñoz al equipo y por su reaparición con gol, luego de varios torneos sin figurar en el plantel.

“Estoy muy contenta, para mí este triunfo y para ella, evidentemente, tiene un valor adicional, feliz por verla y agradecidísima con el club, con ella misma por estar en ese ritmo, por no perder la paciencia y qué mejor regreso que con un gol, así que no me queda más que reiterar mi compromiso con ella para que siga trabajando”, mencionó en conferencia de prensa postpartido.

Para la timonel, los tres puntos cosechados anoche les permiten iniciar positivamente con el objetivo que se han planteado para este torneo, que es ganar la mayor cantidad de unidades posibles.

“Lo más importante siempre plantear un partido para ganar, quizá las formas no se parecen tanto a lo que veníamos haciendo pero en este torneo nuestra prioridad es sacar el mayor número de puntos, y para ser el primer juego después de seis meses, porque no tuvimos encuentros de preparación, es una buena evaluación, nos llevamos muchos aprendizajes.”

Destaca Vargas actitud de jugadoras Fabiola Vargas, entrenadora del conjunto del Necaxa, rescató que su equipo nunca bajó los brazos durante el encuentro, aunque admitió que cometieron errores a la hora de atacar, ello se debe a la falta de actividad.

“(Este partido) Nos sirve para tener un parámetro más preciso de cómo estamos y de dónde estamos paradas, a mí me sirve mucho porque ya quería verlas jugar, la falta de actividad se reflejó un poco, pero trabajamos para ello y creo que conforme pasen los minutos y las chicas que llegaron se entiendan más entre ellas podemos mejorar”, declaró.

La estratega abundó que dentro de las cosas que le faltaron a las Centellas en el duelo fue tener mejor posición de balón y las fallas en la última zona del campo, pero resaltó la actitud de las jugadoras de ir siempre hacia adelante.

