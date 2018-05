Espera Caasim diálogo con UAEH

Negó dar más detalles al respecto bajo el argumento de la veda electoral

Hasta que no exista diálogo entre autoridades de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para llegar a un convenio con respecto al presunto adeudo de la casa de estudios, el organismo operador del agua aseguró que el suministro del vital líquido seguirá limitado.

Ayer, en algunos medios de comunicación circuló la noticia sobre un supuesto documento en el que la Caasim informó que son más de 181 millones de pesos los que la UAEH debe al organismo operador del agua por consumos; sin embargo, la dependencia negó la existencia de dicho texto, aunque confirmó el monto de la presunta deuda.

Asimismo, detalló que el argumento de la máxima casa de estudios de la entidad con respecto a que las universidades no están obligadas a pagar por ese servicio básico, pues son instituciones sin fines de lucro, no es válido toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los servicios de agua potable no están comprendidos en la exención de pagos. Además, argumentó que según el artículo 124 de la ley estatal de agua y alcantarillado “todo usuario, de los sectores público, social o privado, está obligado al pago de servicios”.

Sin embargo, por dichos hechos la Caasim no mostró documentación, como recibos vencidos u oficios en donde se dé por enterada a la Autónoma de Hidalgo sobre el corte parcial que realizarían a sus instalaciones; asimismo, al solicitar una entrevista con el director de la dependencia José Sanjuanero Rodríguez, esta fue negada bajo el argumento de la veda electoral.

La semana pasada, personal de Ciudad del Conocimiento informó sobre la suspensión del agua, que afecta a la comunidad estudiantil y las instalaciones que albergan laboratorios de biología y química, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), el centro de lenguas, el Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo (Cevide), el Pabellón Universitario y el poliforum, entre otros.

En octubre de 2017, el rector de la UAEH Adolfo Pontigo Loyola destacó que la institución permanecía sana y limpia en sus finanzas y aseguró que la universidad no tenía adeudos con la Caasim, además de que las universidades no están obligadas a pagar por ese servicio básico, pues son instituciones sin fines de lucro.

“Si hubiese un adeudo, se tendría que mostrar un recibo; nosotros no tenemos adeudos, nuestra universidad se encuentra limpia en sus finanzas. Existe una ley orgánica que exime a la institución del pago de ciertos servicios”, expresó luego de una conferencia en defensa de la autonomía universitaria.

