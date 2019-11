Pachuca.- Para este mes, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) espera la llegada de más de 700 millones de pesos correspondientes a recursos federales faltantes, entre ellos el Fondo Metropolitano de varias regiones y el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), informó el titular José Meneses Arrieta.

Luego de su reciente comparecencia, el funcionario reveló que el gobierno del estado registró recortes de recursos provenientes de la federación, por lo que no habían podido ser ejecutadas varias obras; no obstante, comentó que desconocía la cantidad con la que no contará la entidad, debido a que aún no llegaban todos los fondos.

En entrevista, detalló que faltaban por llegar el Fondo Metropolitano del Valle de México, de Pachuca, de Tulancingo, de la región Tula-Tepeji; así como las aportaciones regionales que ascienden a más de 80 millones de pesos, “todavía no llegan muchos recursos federales”.

También, explicó, faltaba el presupuesto del FISE de la Secretaría de Bienestar, ya que estaban en la parte de firma de los convenios. “Es una parte fundamental para seguir abatiendo la pobreza en el estado con la construcción de cuartos adicionales, pisos firmes, techumbres y estufas ecológicas”.

Por lo que esperan que en noviembre lleguen esos recursos al Ejecutivo estatal, consistentes en más de 700 millones de pesos; “ojalá, esperemos que lleguen”.

Al ser cuestionado sobre si les dará tiempo de ejecutarlos, a menos de dos meses de que concluya el ejercicio fiscal 2019, Meneses Arrieta indicó que dependerá del calendario que entregue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que su programación corresponde a la ejecución de la obra.

“Puede pasar pero del año fiscal, esto quiere decir que si nosotros presentamos un calendario de obra pública para ejecución hasta diciembre de 2020 nos lo autoriza la Secretaría de Hacienda; hay otros programas en los que debemos tener los recursos contratados y devengados al 31 de diciembre con la salvedad de la ley de disciplina financiera”, explicó.

Detalló que los más de 700 millones de pesos pendientes son parte de los recursos publicados en el Diario Oficial de la Federación, los cuales serán utilizados para obras viales, pluviales, de mantenimiento y conservación de las vías carreteras.

