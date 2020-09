Lilia Arellano

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella” Joan Baez

-Putrefacta creación de AMLO

-Desnuda Jaime Cárdenas al instituto Chucho el Roto

-Negativa de senadores a formar comisión investigadora

-Se suman corruptelas de Abel Gilbert y García Gibson

La corrupción es un fenómeno, en México, imparable. Se vivió en el pasado y se tiene vivo en el presente. A las dudas les llegaron las verdades, las realidades. El punto más reciente de comprobación se encuentra en las denuncias hechas por Jaime Cárdenas, quien renunciara al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, mejor conocido como el instituto Chucho el Roto. Pero eso no es todo, hay otros tres ejemplos, cuando menos, surgidos en estos días, con los cuales se va cerrando un peligroso y reprochable círculo en torno a la figura presidencial con el cual se tira por el caño cualquier referencia de exterminio de esta práctica y, con ello, también queda invalidada la lucha por erradicar la impunidad y establecer un auténtico y muy demandado Estado de Derecho. Un renglón más atribuible a las grandes farsas de este tiempo.

El caso de Jaime Cárdenas muestra muchas aristas. Una, la de las instrucciones recibidas de manera directa a través del secretario particular del tabasqueño, en las cuales se ordenaba realizar todas las subastas, incluidas aquellas en donde los bienes se encontraban aún en litigio; otras eran a todas luces ilegales, pero deberían hacer todo lo necesario para cumplir los deseos presidenciales. Se ejemplificó en los 2 mil millones de pesos muy lucidos en un cheque entregado por el Fiscal Gertz Manero al Ejecutivo federal en una mañanera, provenientes de una entrega voluntaria, se dijo, hecha por los Zaga, propietarios de la empresa a la cual le fue otorgado un contrato por 5 mil millones de pesos por parte del Infonavit, para llevar a cabo los trámites de movilización de los trabajadores. Este asunto está en juicio, el dinero no es del gobierno, es del Instituto y una tercera parte corresponde a las cuotas descontadas a los trabajadores, otro tanto a las aportaciones patronales y un tercio más forma parte de la participación gubernamental. La legalidad es asunto menor.

Otro renglón altamente reprochable es el de llevar a cabo subastas “arregladas” tanto en el precio como con el comprador. Las alhajas eran desmontadas, extraían pedrería y abarataban los precios. Igual se pactaron con anticipación los montos con los cuales se rematarían propiedades y esto da pie a recordar lo bajo del avalúo con el cual vendieron la casa del chino-mexicano Zhenli-Ye Gon, mansión cuyo valor comercial era tres veces superior al pagado. Habrá de sumársele el último remate con predios de los ferrocarriles y la intentona anunciada, para variar en otra mañanera, de sacar a subasta terrenos con playa ¿desde ahora amarchantados? Se ordenó rematar bienes en litigio, o sea, violaciones provenientes de las oficinas de Palacio Nacional.

No puede dejarse de lado es reciente la creación de este instituto, por lo tanto las expresiones del presidente en torno al miedo sentido por Cárdenas, a no tener fortaleza para enfrentar la corrupción, se hacen aún más ilógicas, absurdas ¿nació corrupto este engendro lopezobradorista? ¿Siendo su secretario particular el mensajero para llevar a cabo estas acciones, para violar la ley, sabía el tabasqueño todo? ¿Aquí, en las contrataciones del personal, no hubo exámenes de confianza? ¿Quiénes son los valuadores, si es que existen? ¿Recuerda usted los botines de guerra? ¿Tiene usted presente las desapariciones de decenas, cientos de bienes decomisados por la entonces PGR, supuestamente entregados a la SH y posteriormente mágicamente desaparecidos o mostrados en unas subastas llevadas a cabo tramposamente? Lo hecho en el presente no es igual… es mucho peor. Los de antes no presumieron nunca de honestidad, de honradez, los de hoy sí y son las mismas corruptelas con todo y mentiras.

Lo denunciado por Cárdenas viene acompañado de nombres de cómplices, relata lo hecho y remata señalando se informó al presidente de las violaciones cometidas. Con ello queda liberado de culpa, más aún cuando su cónyuge es nada más y nada menos que la titular de la Fiscalía Anticorrupción de la propia Fiscalía General de la República. Debe desprenderse, por lo tanto, este asunto no quedará concluido con un escándalo mediático, sino habrá de seguir los cauces legales con todo y la burda, absurda, abusiva, incomprensible, altamente reprochable negativa de los senadores de Morena a la exigencia de la formación de una comisión investigadora con miembros de esa Cámara con el fin de llegar al fondo de tan corrupto caso surgido de los cambios y de la formación de dependencias totalmente morenistas y a las órdenes presidenciales.

La corrupción, indiscutiblemente, no es una lucha contra el pasado sino que no se hace nada en el presente y aparece llevada a cabo por morenistas, por lopezobradoristas, por sujetos faltos de toda probidad. Porque además hay otras denuncias de personajes cercanos al presidente, ya sean involucrando a los carácter personal o a quienes se encuentran dentro del círculo de mayor confianza. Ante ello ninguna autoridad, ni siquiera la inútil Función Pública, reacciona. Por cierto, esta dependencia también tiene su guardadito en la persona del hermano de doña Irma Eréndira Sandoval, quien ha abusado de su posición de súper delegado en Guerrero para labrarse el camino rumbo a la candidatura por la gubernatura de esa entidad. Se le ha denunciado “con pelos y señales”, pero él sigue adelante y con las consabidas bendiciones provenientes del pastor mayor.

Otros hechos sobresalientes surgen de la propia oficina de la presidencia de la República en donde Abel Gilbert, segundo de mando en la dependencia a cargo de Arturo Romo, funcionario responsable de las buenas relaciones con quienes tienen intereses en el área de telecomunicaciones, presentó su renuncia para irse a trabajar como segundo en responsabilidades, como vicepresidente de ATT de México, la telefónica a la cual le ha resultado muy difícil ingresar al mercado nacional. Se va con toda la información de este campo de acción, al tiempo de violar la ley en donde se establece claramente la prohibición a los funcionarios para contratarse con empresas ligadas al ámbito bajo su responsabilidad dentro del gobierno por un plazo de 10 años. ¿Se fue o lo mandaron a vigilar nuevos intereses de ya sabrán ustedes quién? Uno más surge de la renuncia de Alfonso Marcos, encargado de la Cenace, debido a los movimientos en contra de los empresarios con los permisos correspondientes y autorizados en la reforma energética, cancelándoles contratos para la producción de energías limpias. Todo esto tiene como fin darle solidez al monopolio, a todas luces prohibido, de la CFE, de donde surge de inmediato el sustituto de Marcos en esa comisión, misma en fechas recientes aparecida y difundida en las mañaneras con la intención próxima de hacerla desaparecer por… inútil. El nuevo titular de Cenace será uno de los hombres de mayor confianza de Manuel Barttlet.

Ramón García Gibson, exfuncionario del HSBC, banco señalado en actividades relacionadas con lavado de dinero, era dentro de esa institución el responsable del área de prevención de depósitos relacionados con esos ilegales movimientos. Tal personaje aparece en el presente como funcionario del SAT y hace apenas unos días fue señalado por fallas en el sistema de monitoreo de cuentas ¿Cómo están esas relaciones? ¿Y las pruebas de confianza? ¿AMLO se refirió a este caso para solamente reiterar “no queremos malos funcionarios, no queremos a quienes vienen con malos antecedentes? Así están las cosas por estos días, cuando la pandemia esta domada, vamos en franca recuperación económica, se ve la luz al final del túnel, disminuyeron las masacres, ya no hay corruptos y será el pueblo quien decida si se somete a juicio a los expresidentes. ¡Qué tal! De los pasillos Los 10 mandatarios de la Alianza Federalista y el resto de los gobernadores de Acción Nacional manifestaron su respaldo al gobernador de Chihuahua Javier Corral y demandaron al gobierno del presidente López Obrador cumplir con el acuerdo de no politizar el tema de seguridad. Pidieron se saque de cualquier interés político, ya que con ello se fortalece la delincuencia organizada y se debilita a la sociedad… Tras la disputa del agua en Chihuahua, Corral Jurado informó abandonó el gabinete de seguridad federal la coordinación de seguridad pública realizada con la administración estatal, tras dos semanas de no haber participado en las reuniones interinstitucionales. Acusó esta decisión fue unilateral y lo único reflejado por la Federación es un talante autoritario con propósitos de venganza en contra de Chihuahua: “Esto termina beneficiando a la delincuencia, pierde el pueblo. Llamamos al gobierno a corregir esta decisión, el pacto federal lo obliga a ello”, puntualizó… Con la “excelente” estrategia seguida por la 4T ante la pandemia por el Covid-19 ya se superaron, en números oficiales porque los reales son el doble, los 75 mil muertos por esa causa, y ahora, ante la predicción de un rebrote de casos en octubre, durante la temporada de influenza en México, la atención hospitalaria será un reto, advirtió Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud. “(…) sí quiero anticipar, dejarle muy claro a la población que vamos a volver a tener hospitales llenos, va a ser una dificultad importante el poder dar atención”, admitió el funcionario…. ¿Eso qué significa? ¿Es acaso la sugerencia de morir en casa, como lo decidieron otros 75 mil mexicanos? El Senado de la República aprobó la “Ley Antichancla”. Por unanimidad, el pleno senatorial aprobó la prohibición legal expresa a todo tipo de maltrato, humillación, castigo corporal que incluso llegan a ser tortura hacia las niñas, niños y adolescentes, con el fin de abonar en una cultura de respeto a la niñez y terminar con los abusos de los adultos, en aras de generar una cultura de respeto y paz en todos los mexicanos… La reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal no incluye castigo alguno para los adultos que inflijan maltrato físico a los menores de edad, pero plantea de forma explícita: “queda prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal y humillante”… Los que votaron fueron, seguramente, víctimas del chanclazo y ahora, ante el evidente fracaso de esta aplicación, lo hicieron de lado.

