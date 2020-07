¿Estamos o no en semáforo rojo?

¿Lopez-Gatell, miente o hay políticas regionales?

Sigue una completa actividad e inclusive los transportistas no están acatando las normas

Llega a la Guardia Nacional, en atención ciudadana, el experimentado estratega Oscar Alberto Aparicio

Al término del informe de este fin de semana del doctor Hugo López-Gatell Ramirez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud del gobierno de México, dijo lo siguiente:

“Significados del semáforo el máximo riesgo en color rojo riesgo muy alto en color naranja riesgo alto en color amarillo y riesgo menor en color verde nótese que no existe cero riesgo, mientras éste virus esté presente en forma de contagios en el mundo el riesgo existe y hemos dicho y lo volvemos a decir que durante varios años posiblemente dos o tres pudiera este virus estar regresando a cada uno de los países llegando a etapas de control y después saliendo”.

Y agregaba que “mientras no exista una vacuna mientras no exists un tratamiento efectivo, este puede ser el patrón predecible, ahora esto quiere decir que entonces no hay que desconfiar. La respuesta claramente es no, no es posible mantener a una sociedad confinada, tiene consecuencias muy importantes que hemos detallado múltiples ocasiones”.

Claro o no, hay que saber leer entre líneas, ya que igualmente el Estado de México se acerca a los seis mil muertos y a nivel nacional cercano a las 30 mil muertes. Durante el corte de fin de semana había en territorio mexiquense 18 mil 572 personas que han recibido alta sanitaria tras padecer Covid-19 y se acumulan 35 mil 631 casos positivos, 13 mil 525 casos sospechosos, además de 36 mil 116 negativos.

El gobierno estatal que encabeza Alfredo Del Mazo también reportó que 8 mil 326 personas se encuentran en resguardo domiciliario por esta enfermedad, son atendidas mil 541 personas en hospitales del Estado de México y mil 471 en otras zonas del país.

Se notifica también el deceso de 4 mil 514 personas en territorio estatal y mil 207 más en otras entidades de la República.

El Secretario del ramo en la entidad, Gabriel O´Shea Cuevas, dijo que se requiere de la participación de toda la comunidad para reducir casos e independientemente de las fases de la pandemia, se mantendrá la sana distancia, el lavado frecuente de mano y uso de gel antibacterial, evitar salud de mano, beso y abrazo.

Pero la realidad es otra, el equipo de ABC noticias ha recorrido algunos municipios entre ellos algunos metropolitanos y, oh sorpresa, pudimos detectar como siguen circulando los transportes sardina, mucha de la población está sin las medidas de seguridad e inclusive ubicamos algunos tripulantes de autopatrullas tanto municipales como estatales que no tenían los medidas preventivas para evitar un posible contagio, o sea que no obstante de haber ya miles de muertos la población no tiene conciencia y además la autoridad no ejerce la ley. Y así pese a dar apertura a espacios, otras recomendaciones serán el uso de cubrebocas, principalmente para grupos vulnerables y en espacios cerrados como oficinas y establecimientos comerciales, parques deportivos, culturales, arqueológicos y fortalecer constantemente las medidas de higiene. Es una realidad que no se puede esconder.

Llega a la Guardia Nacional (GN) el experimentado estratega Oscar Aparicio Avendaño, quien será el encargado de la Atención Ciudadana de la GN.

Así fue como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, designó a partir del 1 de julio, al maestro y piloto Aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, como titular del Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC), a quien le encomendó cumplir con sus funciones con apego a la Constitución y articular esfuerzos con los tres niveles de gobierno en favor de la ciudadanía.

Aparicio Avendaño es maestro en Estudios de Seguridad y Defensa Interamericana Clase 55

por el Colegio Interamericano de Defensa de Washington DC, Estados Unidos; licenciado en

Derecho por el Instituto de Estudios Superiores Aduanales y licenciado en Administración de

Empresas por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas; Capitán Piloto Aviador, y

actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias de la Seguridad Pública. Además

cuenta con diversos cursos nacionales e internacionales.

Ha desempeñado diversos cargos en la entonces Procuraduría General de la República, en la

Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas, en la extinta Policía Federal, y hasta el 30 de

junio era Comisionado Estatal de Seguridad en el estado de Chihuahua, bajo el esquema de

licencia extraordinaria por parte de la extinta Policía Federal.

Cabe señalar que el Centro Nacional de Atención Ciudadana (CNAC) de la Guardia Nacional

es un mecanismo de enlace con la ciudadanía, para la atención de las denuncias de la

población en materia de seguridad, particularmente las relacionadas con la posible comisión

de delitos federales.

Para realizar cualquier denuncia o queja, el CNAC pone a disposición de la ciudadanía el

número 088, que opera de forma gratuita a nivel nacional las 24 horas del día, los 365 días del

año.

Bueno por el momento es todo y nos leemos en otra frecuencia informativa…

