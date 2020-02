La agrupación estará en México el 20 de marzo y el 16 de mayo

Ciudad de México.- La banda neoyorkina The Strokes puso en circulación su más reciente sencillo: “At the door”, que forma parte del álbum The new abnormal, disco que será lanzado el 10 de abril y que será el punto de arranque para una gira que iniciará el 14 de febrero en Berlín.

La canción fue lanzada después de que el candidato presidencial demócrata de Estados Unidos Bernie Sanders terminara su intervención en el pueblo Durham, New Hampshire.

The new abnormal contiene nueve canciones y del sencillo “At the door” fue realizado un video animado, el cual tiene aproximadamente 260 mil visualizaciones en la plataforma digital Youtube.

Su gira comenzará con algunas fechas en Europa, para después viajar a Canadá y Estados Unidos.

La banda visitará en dos fechas tierras mexicanas, para el 20 de marzo en Pal Norte y el 16 de mayo en un festival que será realizado en Tlajomulco de Zúñiga, retomando su tour por algunos países de América Latina. Las presentaciones terminarán en Finlandia el 14 de agosto.

