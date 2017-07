Exceso, peticiones de Antorcha Campesina: gobierno

Tweet on Twitter

Pachuca.- Las peticiones de Antorcha Campesina ascienden a más de mil 600 millones de pesos, monto que excede las posibilidades reales del estado, informó el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar, al tiempo que llamó a la organización a ser consciente de lo que pide.

El funcionario recordó que el gobernador Omar Fayad busca privilegiar las demandas más sentidas de los hidalguenses con los escasos recursos que tienen, “el presupuesto es más limitado, ni aunque se dedicaran todos los recursos del estado, alcanzarían a cumplir la demanda que ellos plantean.

“Tienen otros intereses como la desestabilización, generar problemas, están en contra del avance de la entidad, es una petición totalmente desproporcionada”, y señaló que la organización se ha mostrado intransigente.

Vargas Aguilar comentó que no son los únicos hidalguenses que necesitan servicios, por ello, atienden prioridades, “lo que se busca es el desarrollo armónico y el gobernador trae un programa delimitado. No se tendría este grado de inversión, es producto de madurez de un planteamiento serio y responsable”.

Detalló que hay situaciones que exceden los planteamientos de la ley, “quieren escuelas que ellos manejen y las debe manejar la Secretaría de Educación Pública, además que son sectarios ya que los que no militan en sus organizaciones no tienen derecho a entrar a esas escuelas, mismas que deben ser públicas. No podemos destinarle escuelas solo a una organización política, cualquiera que esta sea”.

Por último, comentó que si la organización quiere poner un plantón habrá acciones legales correspondientes, “nadie puede actuar al margen de la ley. Conocemos la vida de Antorcha y cree que con la vía de presión va conseguir sus objetivos, y eso no es posible, no en este momento, no en lo que requiere la entidad ni lo que merece la sociedad”.

