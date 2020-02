Pachuca.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona exhortó a los empresarios a apoyar la iniciativa que convoca un paro nacional de mujeres para el próximo 9 de marzo.



Aunque dejó claro que se trata de un tema que corresponde a cada cámara integrante del organismo empresarial y a su vez a cada empresario, aseguró que personalmente apoya la iniciativa.



“Si las mujeres que trabajan en el CCEH están de acuerdo con esta iniciativa y lo plantean de esa forma no veo inconveniente alguno, es una decisión de ellas”, dijo.



Además, el líder empresarial expresó su respaldo al movimiento feminista y aseguro que no tienen inconveniente con la protesta.



“Si las mujeres que trabajan en el Consejo están de acuerdo con esta iniciativa y lo plantean de esa forma no veo inconveniente alguno, es una decisión de ellas. Todo lo que no sea por medio del diálogo no me parece correcto”, apuntó.



Para visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad, colectivos feministas han convocado a un paro nacional de mujeres; el repudio a la violencia de género y a recientes hechos violentos como el asesinato de Ingrid Escamilla a manos de su esposo y el de Fátima una niña de siete años, son también unas de las causas del movimiento.

Comentarios