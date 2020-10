Exige aspirante a regidora Ley Olimpia en Hidalgo

Luego que Carlynn Houghton fuera víctima de violencia digital al filtrarse fotografías íntimas suyas

Actopan.- La candidata a regidora por Actopan Carlynn Houghton exigió al Congreso de Hidalgo aprobar la Ley Olimpia, luego de que este fin de semana fueran filtradas fotografías íntimas suyas como parte de la guerra sucia que se vive en la contienda electoral.

Dicha legislación es una iniciativa avalada en varias entidades y castiga a quienes difundan material virtual de carácter privado.

Fue creada por Olimpia Coral Melo, quien a los 18 años fue víctima de violencia digital cuando un video sexual acabó con su reputación en su ciudad natal en Huauchinango, Puebla.

Las fotografías de la aspirante a munícipe publicadas en redes sociales han provocado indignación, no solo de la sociedad actopense, sino de mujeres de la región, del estado y del país; así como hombres que se han solidarizado con Carlynn y han mostrado su rotundo rechazo a ese tipo de prácticas.

Mediante una transmisión en vivo que la exfuncionaria realizó por Facebook, comprobó que el material es de ella, pero que fue tomado por un grupo de personas luego que aparentemente le dieron algo de tomar para que perdiera el conocimiento.

“Asistí a un bar denominado Michelandia en Actopan hace algunos años, con un grupo de amigos iba a cerrar un negocio de venta de terrenos, pero ahí me ofrecieron una bebida que me hizo perder el conocimiento; cuando desperté, estaba en mi casa desnuda, con el cuerpo moreteado y no recordaba nada. Además, se robaron mi celular con el cual supongo tomaron las fotos. En aquel momento derivado de eso perdí mi trabajo.”

Lamentó que contrincantes echen mano de ese tipo de situaciones para poder obtener ventaja,

por lo que exigió al Legislativo hidalguense agilice los trabajos y ratifique la Ley Olimpia.

Hoy, Carlynn iniciará una carpeta de investigación por los hechos expuestos arriba.

