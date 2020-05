Pachuca.- El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, exigió al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, revisar el programa Hoy no circula que fue implementado para reducir la movilidad en la entidad durante la pandemia, pues podría caer en violaciones a los derechos humanos y abusos.

En conferencia de prensa junto con diputados locales de Morena, el legislador del Partido del Trabajo recordó que en el estado se realizan diversas actividades esenciales y no se aplicó ningún criterio o consideración, por ejemplo, para los productores del campo.

Además, mencionó el incidente de violencia del viernes entre pobladores de San Agustín Tlaxiaca y policías estatales, donde los primeros acusaron que las medidas de reducción a la movilidad son arbitrarias y han servido para extorsionar a la sociedad.

Por ello, Fernández Noroña exigió al gobernador Omar Fayad revisar el tema del Hoy no circula con base en los argumentos de la población pues es necesario apoyar la movilidad de los productores del campo, que no exista hacinamiento en el transporte público y que no se den casos de corrupción.

“El no circula en Hidalgo, si no se revisa, se está prestando justo a esto de violaciones a derechos humanos, extorsiones y abusos muy diversos de la policía hacia la ciudadanía, que no contribuye a que la gente esté en su casa”, declaró el legislador, quien acusó que a más de un gobernante le ha salido “lo autoritario y fascista” usando como pretexto la pandemia.

Finalmente dijo que aunque el 1 de junio se entra a la nueva normalidad, los estados son quienes deciden si continuar o no con el confinamiento y resulta preocupante encontrar retenes que evitan entradas a poblaciones, atropellos de diferentes tipos y detenciones.

