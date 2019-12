El primer sentenciado fue condenado a 110 años de prisión

Pachuca.- Familiares de Ana Sofía, la joven originaria de Pachuca que fue secuestrada en 2017 y hallada muerta cuatro meses después en el patio de una casa, exigen que el presunto cómplice de su homicida sea condenado a la pena máxima por las autoridades judiciales del estado.

Durante el inicio del juicio privado de Arturo GM, familiares y amigos de la joven se manifestaron en los juzgados de oralidad de Pachuca para pedir que el hombre alcance una pena similar a la del primer sentenciado, quien fue condenado a 110 años de prisión por secuestro agravado.

“Lo único que pedimos es justicia, que sea igual la condena como fue para el que ya está sentenciado, porque los dos la secuestraron y mataron; queremos la pena máxima aunque sabemos que ni 200 años nos la van a devolver”, expresó su tía.

No obstante, indicó que su deseo es que ese tipo de personas no queden en libertad nunca, para que no vuelvan a cometer un acto similar; además, denunció que su familia recibió amenazas del primer sentenciado, por lo que temen por su seguridad.

“No hemos tenido paz, su familia tiene una orden de restricción por amenazas y no nos sentimos seguros; además, queremos que esto sea una pena ejemplar para detener la violencia contra las mujeres y este tipo de situaciones no sigan ocurriendo”, precisó la mujer.

En agosto, un tribunal de enjuiciamiento dictó una pena de 110 años de prisión para el primer acusado del secuestro de Ana Sofía; la condena fue la más alta conferida por ese delito a partir de la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en Hidalgo.

Ana Sofía desapareció el 30 de enero de 2017 tras salir de su domicilio para entregar una solicitud de trabajo. Casi cuatro meses después, la unidad antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dio con el paradero del secuestrador, en cuyo patio, debajo de una loza, fue hallado el cadáver de la joven.

