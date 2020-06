Indicaron que han detectado que personas intentan ingresar a las casas, privadas y fraccionamientos

Pachuca.- Vecinos de colonias de Mineral de la Reforma han reiterado las denuncias públicas por la falta de seguridad en el municipio, eso luego de que han detectado que personas intentan ingresar a las casas, privadas y fraccionamientos. Cámaras de seguridad han captado esa actividad durante la madrugada.

En Paseos de Chavarría, La Providencia y Fraccionamiento San Luis, las perpetraciones han quedado registradas en videos que tienen casas o privadas en su circuido cerrado de seguridad.

Los vecinos aseguraron que solicitaron la intervención de las autoridades, no obstante no llegan o no proceden en casos de intentos de robo, incluso cuando comparten las pruebas de hombres intentando abrir los autos.

Otras denuncias, han captado a personas que durante la madrugada intentan abrir vehículos, se asoman por las ventanas de las casas e intentan revisar los picaportes o chapas. Eso mientras las familias duermen dentro.

Incluso, en una ocasión captaron un asalto a un taxista, los delincuentes se dieron a la fuga y según versiones de los colonos, nunca llegó la Policía.

Debido a eso, la población de esas colonias hizo un llamado al ayuntamiento para que refuerce la seguridad y ayude a preven ir robos a automóviles, casas y departamentos.

