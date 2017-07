Experimentan carril compartido de Tuzobús; quitan bolardos

Tweet on Twitter

Pachuca.-Como parte de un esquema experimental, la Semot y la SOPOT retiraron ayer 450 metros lineales por sentido, del carril confinado al Tuzobús, en el tramo de la estación Santa Julia a la Prepa uno para reducir el tráfico.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) Rufino León Tovar informó que debido a que es una medida experimental, durante 15 días valorarán si el carril compartido funciona en ese tramo, de lo contrario regresarían los bolardos.

Indicó que derivado de un recorrido en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) para identificar zonas de menor impacto, acordaron el retiro de bolardos, lo que reducirá el impacto en los tiempos de recorrido y frecuencia de paso de las unidades del servicio troncal del Tuzobús; además del deshago de tráfico.

“Como resultó exitoso el retiro de bolardos del par vial Revolución- Juárez, lo que estamos haciendo es dado que se conglomera mucho el tráfico en la zona cercana en la glorieta Insurgentes, vamos a retirar un promedio de 450 metros”, refirió.

León Tovar informó que el retiro de bolardos concluyó ayer, por lo que instalarán solamente vialetas y señalización de servicio preferente, no exclusivo, “es una propuesta interesante, si es funcional nos permitirá desahogar de una manera muy adecuada el tráfico y de no ser así, regresaremos los bolardos para no restar eficiencia al Tuzobús”.

En enero, la Semot y SOPOT retiraron 900 bolardos de los carriles confinados al Tuzobús en las avenidas Juárez y Revolución de Pachuca, para abrir la circulación a autos particulares.

La medida formó parte del plan de intervención que anunció el gobierno del estado para ofrecer un sistema de transporte funcional y amigable; además de optimizar el tránsito para mejorar la movilidad en la zona centro de Pachuca.

