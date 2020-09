Falla en servicio de internet impide debates en Mixquiahuala y Progreso

Mixquiahuala.- Fallas con el servicio de internet fue la causa de que los debates en Mixquiahuala y Progreso de Obregón no se hayan podido realizar; así lo mencionó en entrevista con este medio Salvador Domingo Franco, presidente de la comisión de debates del Instituto estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

Explicó que el internet comenzó a ser intermitente al presentar subidas y bajadas, lo que no permitió tener la velocidad necesaria para mantener las imágenes, lo único que se conservó por algunos momentos fue el audio de los participantes, sobre todo al inicio de los debates.

Cisco Webex es la plataforma que utiliza el instituto para realizar este ejercicio democrático, sin embargo fue el servidor de internet el que presentó fallas, “de hecho en todo el edificio del IEEH no se cuenta con servicio”.

El presidente de la comisión de debates agregó que técnicamente es imposible que un candidato no haya podido entrar a la plataforma; de hecho el instituto da acceso varias horas antes para que los y las candidatas tomen precauciones y puedan enlazarse incluso 40 minutos antes del debate.

Se les pide ese tiempo para poder realizar pruebas de video y audio, sin embargo se ha permitido que algún candidato se conecte incluso 10 minutos antes, dijo.

En el caso del debate del municipio de Mixquiahuala, que era el primero en llevarse a cabo este martes, estaban por arrancar cuando se presentó la falla.

Dio a conocer que continúan atendiendo el problema; se realizó el cambio de cableado e incluso se echó mano de un internet sustituto que también falló, por lo que los otros dos debates programados para este martes también podrían cancelarse y reprogramarse para los próximos días.

Descartó que haya existido algún tipo de boicot contra un partido o persona en específico, puesto que se han realizado 40 debates en 11 días; se lleva un avance del 50 por ciento, “es algo que no había ocurrido, no tenemos alguna intención en particular, fue una circunstancia ajena al IEE”, aclaró.

