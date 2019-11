Parecía que este sería un siglo menos violento que el pasado y el movimiento feminista se ha encargado de recordarnos que falta mucho para alcanzar ese ideal de paz. En nuestro país no dejan de aparecer nuevos casos que nos hablan de un entorno severamente hostil para las mujeres y en el que las instituciones están demostrando su absoluta falta de eficacia para evitar abusos en su contra. El asesinato de Abril Pérez Sagaón, en la Ciudad de México, puso en evidencia cómo desde el Poder Judicial se solapa a quienes son culpables de violencia extrema contra la mujer. En el citado caso, los jueces Carlos Trujillo Rodríguez y Federico Mosco González, y el magistrado Héctor Jiménez López, dictaron resoluciones que permitieron que saliera de prisión Juan Carlos García, exesposo y sospechoso del homicidio de Abril Pérez Sagaón. Abril disputaba legalmente con su exmarido la custodia de sus dos hijos y el 25 de noviembre, después de encontrarse en audiencia, dos sujetos en motocicleta le dispararon en la cabeza, en presencia de sus hijos, mientras viajaba a bordo de un automóvil que era conducido por su abogado. Antes Abril había sido golpeada en la cabeza por su exesposo con un bat, por lo que fue procesado por tentativa de feminicidio y se le dictó la prisión preventiva oficiosa. Pero más tarde y luego que la defensa de García solicitó la revisión del caso, el juez de control Carlos Trujillo ordenó reclasificar el delito, con lo que García obtuvo su excarcelación. Este es un ejemplo de cómo la justicia sigue sin funcionar y no protege algo fundamental: La integridad de la mujer frente a la violencia feminicida. Y mientras ese caso escandalizó a buena parte del país, ayer mujeres alrededor del mundo presentaron un performance denominado Un violador en tu camino, que forma parte de una acción global para protestar contra la violencia y abusos contra ese sector de la población. Una lucha legítima que cada día crece mientras la violencia, desgraciadamente, no cede un ápice. De filón. La presidenta de la comisión de hacienda y crédito público en la Cámara de Diputados federal Patricia Terrazas Baca visitó ayer la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) donde juzgó insuficiente el presupuesto otorgado para las instituciones de educación superior el próximo año. No obstante, no dejó pasar la ocasión de reconocer el avance de la máxima casa de estudios estatal.

