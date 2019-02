Alba Luisa Jiménez del Ángel

Como seguimiento a la columna de opinión anterior, he de declarar que ciertamente las comunidades están abandonadas, el gobierno considera que viven en extrema pobreza, entonces manda jornadas de salud, programas económicos y otros servicios que permitan romper esa desigualdad social, pero nadie se encarga de la pobreza de cultura.

No hay programas en los que estas comunidades sean concienciadas para cuidar el ambiente, por eso la gente puede matar con gran tranquilidad a un tlacuache con sus crías –lo vi–, los niños pueden estar jugando con aves silvestres y dejarlas morir, se puede quemar todo tipo de residuos, talar árboles sin control, cazar animales salvajes por diversión.

El gobierno ha abandonado a la infancia en estos lugares, pero no lo acepta, hay otros intereses; los niños aprenden a ser como sus papás, y entre más se merma la humanidad, se crea una sociedad salvaje a pesar de que se debieron dejar atrás, muy atrás, rituales así de grotescos. El gobierno mira lo que quiere ver y hacer ver a la gente lo que la mantendrá más cómoda.

Entonces, como maestra en comunidad ¿qué debo hacer realmente?, ¿solo enseñar a leer, a contar, las capitales y algo de ciencias?, ¿y dónde se deja el aspecto de transmitir a los niños valores?

Trabajar en comunidad y ser activista en la protección de los animales es un claro ejemplo de ir contracorriente, por más que quiera que los niños valoren la vida y la respeten, está en sus raíces seguir cometiendo los mismos errores que sus padres, y digo errores porque la desinformación de sus padres los hace pensar que está bien tratar mal a los animales, y así toda la comunidad, a tal grado que hasta ponen normas comunitarias como: “si tu perro está suelto, lo envenenaremos”; a final de cuentas es asesinato, pero aquí es normal.

Existe una ley de protección animal a nivel estatal que marca en el artículo primero que su objetivo es “proteger a la fauna en general erradicando los actos de crueldad provocados por el hombre, y sancionar dichas acciones”; también menciona lo siguiente en su artículo cuarto: “las autoridades del estado de Hidalgo y la sociedad en general atenderán los siguientes principios: todos los animales tienen derecho a vivir y ser respetados; el hombre tiene la obligación de velar por el bienestar de los animales; todos los animales tienen derecho a la protección, atención y a los cuidados del hombre; ningún ser humano puede exterminar a los animales o explotarlos para realizar trabajos más allá de aquellos que por sus características de especie pueda llevar a cabo; todo animal silvestre tiene derecho a vivir libre dentro y fuera de su propio ambiente natural, ya sea terrestre, acuático o aéreo, y a reproducirse; todo animal que el hombre haya escogido como compañía tiene derecho a una vida digna, a una atención adecuada y a un trato respetuoso”.

El artículo quinto expresa que toda persona tiene derecho a que las autoridades competentes pongan a su disposición la información que soliciten en cuanto al trato digno y respetuoso de los animales, asimismo cualquier persona física o moral que maneje animales tiene la obligación de proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades”.

Y podría poner la ley completa, pero parece que es una falacia, expresión perfecta de la mediocridad social, pues existiendo esta ley ni el presidente municipal sabe de ella, por tanto, actos de crueldad hacia los animales seguirán ocurriendo porque a nadie le importa.

Como maestra me duele tanto no poder trascender en la vida de los niños formándolos con valores y aprendizajes útiles para su vida. Me queda el consuelo de que no todos los niños son así, están aquellos que adoran a sus perros y los abrazan, esos niños que cargan a sus gatos y les dan comer, niños que aún lloran cuando sus padres tiran un balazo a un animal silvestre, niños que se preocupan por las plantas y por sus demás compañeros, y a pesar de que estos niños son tan contados, deseo de corazón nunca olviden que todos los animales merecen amor, respeto, porque compartimos este rico ambiente; y que nuestros actos marcan la diferencia.

Atentamente

Una maestra, amiga, la loca de los animales.

