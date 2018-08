Falta de sistema de minado, posible causa de derrumbe

Investigadores de la Autónoma de Hidalgo dijeron que además hubo falta de medidas de seguridad

Pachuca.-La falta de un sistema de minado pudo ser el causante del derrumbe de la mina en la localidad Dengantzha, en Francisco I Madero, documento que es emitido por un ingeniero minero metalúrgico, además de la carencia de seguridad, coincidieron investigadores de ciencias de la tierra y materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

En entrevista, Martín Reyes Pérez, profesor investigador, y Marius Ramírez Cardona, jefe del área académica de ciencias de la tierra y materiales, coincidieron que los accidentes en minas, como el ocurrido el jueves, por lo regular suceden por la falta de seguridad en las labores de extracción.

Reyes Pérez comentó que muchas veces ese tipo de minas no cumplen con las medidas de seguridad necesarias, “porque los mineros o las personas que andan explotando el mineral se cuelgan con lazos, o sea, no es muy seguro, y no llevan a parte un método de minado que garantice su seguridad”.

Indicó que es necesario que exista un plan de minado, y que la extracción no sea ir raspando por donde se pueda, “como no alcanza para pagarle a un ingeniero, ellos lo hacen con base en la experiencia, pero muchas veces les gana el terreno y ya no saben ni cómo explotarlo, dejan una pared totalmente vertical, entonces ya no hay dónde explotar el mineral”.

Explicó que hay diferentes sistemas de explotación de minerales, uno es por banqueo, otro por tumbe y relleno; algunos son subterráneos y otros de mina a cielo abierto, “el sistema de minado por banqueo para evitar accidentes como desgajamiento, se va como en escalera la explotación del yacimiento y no formando una pared vertical”.

El profesor investigador precisó que para regularizar las minas, además de contar con el permiso de la concesión minera, la persona que paga por esos derechos debe presentar un sistema de minado hecho por un ingeniero minero metalúrgico que realice esos trabajos de minería para garantizar seguridad y métodos adecuados de explotación.

En tanto, Marius Ramírez coincidió con el investigador y agregó que esos accidentes “se evitarían con poner mayores medidas de seguridad, extremarlas”, ya que el panorama en Dengantzha se ve muy riesgosa.

Además, comentó que en Hidalgo hay mucha actividad cantera, ya que es un sector estratégico del estado, el canterero, de extracción de minerales y rocas no metálicas; y reconoció que también hay asociaciones y empresarios que toman en serio sus medidas de seguridad y medioambientales, y están legalmente reconocidos.

