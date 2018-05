Pachuca.-

Tras ser cuestionado sobre los presuntos desvíos del exgobernador Francisco Olvera, el mandatario estatal Omar Fayad evadió el cuestionamiento y en cambio respondió preguntas cómodas, ayer al finalizar un evento en el Congreso local.

Después de asistir a la entrega de la presea Pedro María Anaya al pintor, litógrafo y académico hidalguense Leo Acosta y Falcón por su destacada trayectoria, el gobernador accedió a responder preguntas de los medios de comunicación, pero advirtiendo primero que no lo había hecho porque no se lo permite la veda electoral.

Al concluir su intervención luego de un primer cuestionamiento, Libre por convicción Independiente de Hidalgo tomó la palabra estando de frente al mandatario, quien miró a quien preguntaba, pero cuando escuchó que era sobre el presunto desvío de recursos de su antecesor, volteó inmediatamente a ver a otra persona que preguntó a la par sobre las medidas ante el huachicoleo y evitó ser cuestionado sobre si su gobierno investigará el presunto desvío de 2.7 mil millones de pesos en Educación Pública y Salud.

Previo a dar una respuesta sobre las medidas ante el huachicoleo, Fayad Meneses se escudó en la veda electoral para no responder todas las preguntas y evitar que este medio siguiera insistiendo en el tema.

“Hoy me es muy difícil contestarles muchas preguntas por el tema de la veda, cada que digo algo acabo en los tribunales… en este momento electoral no quiero hacer nada que enrarezca el ambiente electoral, me he portado muy cuidadoso para que nadie pueda acusar nada que se esté haciendo ni que se esté diciendo en favor de unos o de otros.

“Les ruego esa comprensión de que tenemos que hablar de tantos temas y platicarles tantas cosas que afortunadamente después del 2 de julio, ya otra vez volveremos a tener un nivel de comunicación que me permita hablar con mucha libertad de acciones y programas”, expresó.

En mayo, el portal informativo Eje Central publicó una entrevista con el exsubsecretario de finanzas y administración de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) Pablo Pérez Martínez, quien acusó al exgobernador Francisco Olvera Ruiz de ordenar durante cinco años retiros en efectivo de las secretarías de Educación Pública y de Salud de Hidalgo, que sumaron 2.7 mil millones de pesos.

Reforzarán regiones para combatir huachicoleo

Posteriormente, respondió que sí implementarán medidas extraordinarias en el caso del huachicoleo y destacó que tiene una coordinación estrecha con la Secretaría de Gobernación federal y con Petróleos Mexicanos (Pemex), con intercambio de información, inteligencia y operativos conjuntos.

Además, dijo, reforzarán “duramente dos regiones, por una parte toda la región Tula-Tepeji siguiendo trabajando coordinadamente y no vamos a quitar el dedo en la región Cuautepec-Tulancingo”.

