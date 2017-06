Filtran contrato que comprueba que Murillo Karam compró Pegasus al ser titular de la PGR

Tweet on Twitter

Se compró cuando Jesús Murillo Karam era titular de la dependencia; Arely Gómez lo recibió y siguió operando el software malicioso, de acuerdo con un contrato y un acta administrativa

Dos medios de comunicación revelaron el contrato que comprueba que la PGR adquirió el software Pegasus, aunque aclararon que esto no comprueba que haya sido la dependencia que espió a activistas y periodistas, como lo documentaron organizaciones sociales y lo publicó The New York Times.

Por una parte, Carlos Puig apuntó que fue la oficina de la procuradora Arely Gómez quien recibió el programa de espionaje, para usarlo contra 500 objetivos, de acuerdo con un acta administrativa de noviembre 2015.

El documento menciona a Noé Ramírez Gutiérrez, en su momento jefe de la oficina de la procuradora General de la República, como “administrador y operador del sistema” Pegasus.

Mientras que el “administrador del contrato” es Rafael Aviléz, en ese entonces director general de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, adscrito a la PGR.

Fue la empresa Grupo Tech Bull, S.A. de C.V., quien hizo entrega de este material a la oficina de la PGR y ofreció capacitar a 25 elementos del personal de la dependencia en su uso.

En tanto, en el noticiario de Denise Maerker en Televisa se destacó que la Procuraduría General de la República (PGR) pagó 32 millones 16 mil dólares al Grupo Tech Bull, S.A. de C.V. por el programa de software “Nso Pegasus”.

Existe copia del contrato que firmó la PGR con el Grupo Tech Bull, el 29 de octubre de 2014, bajo la administración de Jesús Murillo Karam.

“El contrato está firmado por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y por el apoderado del Grupo Tech Bull, Luis Armando Pérez Herrero”.

“Pegasus” funciona a través de un software malicioso que envía un mensaje o un link a correos electrónicos y teléfonos celulares que, al abrirlo, da acceso a la información del equipo de la persona afectada.

Tech Bull, S.A. de C.V. es una compañía que vende inteligencia y seguridad al gobierno mexicano y es subsidiaria de Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., investigada previamente por Mexicanos contra la Corrupción, quienes detallaron los vínculos que tiene con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

