El Festival Internacional de la Imagen (FINI) tiene la finalidad de promover y difundir la creación artística, el periodismo gráfico, la tecnología y la comunicación, así como el debate en torno a la estética, los significados y el valor de las imágenes en sus diversos géneros, expresiones y aplicaciones.

Por otro lado, es motivo de plácemes la cercana realización del FINI 2020, organizado por nuestra máxima casa de estudios de la entidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y su Patronato Universitario. La edición 10 del Festival Internacional de la Imagen será llevada a cabo del 24 al 30 de abril en la alma mater hidalguense; entretanto, la convocatoria para el Concurso Internacional de la Imagen ya está abierta y cerrará registros el 26 de enero. El tema es el “Agua”, por lo que las obras, en la modalidad fotografía, técnicas alternativas y cartel deberán reflejar ese concepto desde diferentes perspectivas, como lo son la geográfica, política, económica, social, cultural o simbólica.

En ese contexto, el agua, al ser un recurso de primera importancia, debe cuidarse, lo que nos recuerda quizá la aguda percepción del bien recordado José Emilio Pacheco sobre el deterioro ambiental que evoca en su poema “Las ostras”, y que dice: “Pasamos por el mundo sin darnos cuenta, sin verlo, como si no estuviera allí o no fuéramos parte infinitesimal de todo esto… Por eso no deseo ver el mundo, le contestamos. Quiero gozar la vida sin enterarme, pasarla bien como la pasan las ostras, antes de que las guarden en su sepulcro de hielo”.

Irónicamente, la contaminación que rememoró JE Pacheco no solo afecta al ecosistema, existe otra contaminación que causa estragos, que es la de la virtud cívica de no cuidar el agua.

Además, la tecnología es una extraordinaria herramienta de conocimiento y desarrollo que trae consigo grandes beneficios a la humanidad, pero cuando se ocupa con el solo propósito de la explotación desmedida de los recursos naturales, como el agua, eso para nuestro país puede tener un precio muy alto de afectación al medio ambiente, para esta y las próximas generaciones, dejando a nuestro planeta maltrecho y sediento.

Por ello, es legítima la búsqueda de alternativas para cuidar el agua y los recursos naturales con energías renovables no convencionales, como el viento y la energía solar, y quizá la energía nuclear, entre otras que puedan generarse en el futuro, como un gran esfuerzo de la humanidad para entrar a una era que minimice la utilización de recursos fósiles y que indudablemente repercutirá en nuestro país, por lo que ahora la resolución de esos problemas para salir del atolladero requerirá formar más y mejores profesionales y especialistas en diversas ramas de nuestras universidades, y quizá, en palabras de JE Pacheco, para decidirnos a dejar de ser ostras y aventurarnos al océano y evitar… los sepulcros de hielo de la indolencia que con eventos como el FINI 2020 se contribuye a dejarla a un lado.

