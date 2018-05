Firme La Reforma con Montealegre

Exhortó a ciudadanos a votar el domingo primero de julio

Pachuca.-

La candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la diputación local por el distrito 17 Roxana Montealegre recorrió el fraccionamiento La Reforma, perteneciente a Mineral de la Reforma, como parte de su estrategia de campaña que consiste en tener contacto directo con la ciudadanía.

La candidata del partido de Andrés Manuel López Obrador pidió la confianza para su abanderado presidencial, ya que consideró que es el único aspirante con una propuesta seria para acabar con la corrupción, que tanto daño le ha hecho a México, y que además comprometió bajar el precio de las gasolinas y diésel para beneficiar la economía de todos los mexicanos.

Además, vecinos del fraccionamiento La Reforma le pidieron a Montealegre que una vez que resulte electa no abandone las causas que hoy defiende en campaña, ya que es necesario un vínculo cercano y honesto con los representantes populares y que no solo se acerquen en época electoral.

Frente a esa petición, la aspirante respondió que los principios fundamentales de Morena son: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México, por lo que todos los candidatos de Morena tienen ese compromiso con la ciudadanía y lo habrán de honrar a cabalidad.

Finalmente, exhortó a ciudadanos a votar el domingo primero de julio y hacerlo por todos los candidatos de Morena, ya que el movimiento de López Obrador “es la gran esperanza del pueblo mexicano” para cambiar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos.

