Fomenta IMSS lactancia para vínculo maternal

Elvira Escobar Beristain, coordinadora de salud pública en el instituto, explicó las ventajas de esa actividad, además indicó que no es factor de contagio del coronavirus

Pachuca.- En entrevista, Elvira Escobar Beristain, coordinadora de salud pública en el IMSS, especificó en el marco de la Semana Internacional de la Lactancia, que ese ejercicio es saludable para el binomio madre-hijo y además no es factor de contagio del coronavirus (Covid-19) para el menor.

Vía telefónica explicó que lactar no está considerado como un factor de riesgo para los menores debido a que esa no es factible con la transmisión del virus. No obstante, si una mujer es un caso confirmado o sospechoso debe tomar medidas de seguridad.

Explicó que si bien en la leche no hay presencia del virus, la madre debe usar cubrebocas para amamantar, si debe estornudar debe realizarlo en el ángulo del brazo y debe seguir todas las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus.

En general, el principal obstáculo por el que las madres deciden no continuar con la lactancia es debido a las dolencias, la especialista explicó que para esos casos hay un acompañamiento de parte del instituto para que se utilice la técnica correcta y más óptima para proveer de leche a los menores, por lo menos hasta los 2 años.

La recomendación es que se practique los primeros seis meses de forma exclusiva y hasta los dos años, ya con la incorporación de otros alimentos en la dieta específica de los menores.

Indicó que amamantar genera un vínculo afectivo entre la madre y el bebé, de ahí que esa actividad sea promovida con varias videoconferencias durante esta semana a través de los sitios oficiales en redes sociales del instituto. @IMSS en Facebook, además de @IMSS Hidalgo; en Twitter el usuario es @Tu_IMSS.

La oxitocina es la sustancia que se segrega en el momento en el que el bebé toma el pecho de la madre y hace que salga de manera inmediata, así como la prolactina que es la que la produce; eso hace posible la libre demanda, cuando el bebé requiera alimentarse, lo hace sin problema alguno.

Cuando la leche producida es menor a la demanda, puede ser por varios factores: estrés emocional que disminuye la prolactina, hipotiroidismo, alguna cirugía en la mama, así como deficiencia congénita, entre otras.

Para obtener más información además de los sitios en redes sociales, está el contacto telefónico con la institución o las áreas correspondientes que se mantienen abiertas y cuentan con la desinfección necesaria para atender a las madres.

Comentarios