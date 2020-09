Formalizan senadores petición de consulta para juzgar a expresidentes

Los legisladores de Morena detallaron que esta se llevaría a cabo el 6 de junio de 2021

Ciudad de México.- El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentó de manera formal una petición para que se realice una consulta popular, a través de la cual se decida si el Estado debe juzgar o no a expresidentes por temas de corrupción.

Mediante un escrito, los legisladores de Morena detallaron que la consulta popular se llevaría a cabo el 6 de junio de 2021, cuando habrá elecciones a nivel federal para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, así como mil 900 ayuntamientos y juntas municipales.

Detallaron que la importancia de la consulta ciudadana radica en que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la corrupción le cuesta a México entre un 5 y 10 por ciento del producto interno bruto (PIB).

De esa forma, los señalamientos contra algunos expresidentes de México por su presunta participación en hechos de corrupción y otras conductas constitutivas de delitos representan asuntos de interés nacional, que ameritan consultar a la ciudadanía, a efecto de que exprese su opinión al respecto.

Estimamos que la magnitud, gravedad, trascendencia y efectos de los delitos por hechos de corrupción tienen un impacto determinante en la institucionalidad y en el desarrollo democrático del país, y por ello resulta necesario y procedente que el pueblo de México tenga la oportunidad de ver concretadas las condiciones para el ejercicio de su derecho a opinar sobre hechos y conductas que permanecen impunes y que han causado un gran daño a la sociedad”, señalan.

De esta forma, en cumplimiento con la fracción tres del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, los senadores de Morena proponen 10 formas de cuestionar a la ciudadanía.



Las cuatro principales propuestas son:

-¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen la presunta comisión de delitos por parte de las y los servidores públicos que formaron parte del gobierno federal en sexenios anteriores?

-¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen la presunta comisión de delitos por parte de las y los servidores públicos que formaron parte del gobierno federal en sexenios anteriores, incluyendo a los extitulares de la presidencia de la República?

-¿Estás de acuerdo o no con que se revisen y auditen las administraciones pasadas de la presidencia de la República, a efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas?

-¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen a los expresidentes de los Estados Unidos Mexicanos para determinar si cometieron algún delito durante el ejercicio de sus funciones?

Con información de López-Dóriga Digital

