Fotografía de investigador es portada de revista internacional

El material de Raúl Ortiz muestra un colibrí de garganta azul en su entorno

Pachuca.- Una fotografía de Raúl Ortiz Pulido, profesor investigador del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), ganó la portada de agosto de una revista de alto impacto en ecología a nivel mundial.

Este diario charló vía telefónica con el especialista sobre esa distinción en Oecología, una de las publicaciones más reconocidas en el mundo con un factor de impacto arriba de cinco.

“Es muy difícil de transmitir, solamente son lanzadas cosas de alto nivel y después publicar en la portada es mucho más difícil, en esta ocasión me vi beneficiado con la selección de la portada donde estoy presentando a un colibrí de garganta azul.”

Esa especie es una de las que el doctor estuvo analizando con algunos de sus estudiantes, es un macho que tiene una coloración azul que está junto a flores rojas en una de las interacciones más comunes entre colibríes y plantas que se tienen en la planicie central mexicana, observada muchas veces en la zona de Pachuca.

Para el científico, esa página trae varios significados: primero el reconocimiento al trabajo que está haciéndose en el centro de investigaciones biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

“Por otro lado, es el reconocimiento desde el punto de vista artístico a mi trabajo en cuanto a la fotografía de la naturaleza, la imagen del paisaje, son dos vertientes al menos que podemos considerar como parte del reconocimiento; me siento muy contento de que mi retrato haya llegado a este nivel y ahora se difunda a nivel mundial.”

El proceso para la selección de ese material primero consistió en divulgar un artículo de la suficiente calidad a nivel internacional, una vez que sucede eso, se hace un concurso entre todos los autores que publican para elegir el frente de la revista.

“Los editores primero hacen una revisión muy profunda en la parte científica y después una artística de lo que va a ponerse en la parte de portada; si pasa todos estos procesos, es elegida la fotografía.”

El artículo que mandaron para Oecología es el resultado de una tesis de maestría de Édgar Chávez González, alumno del doctor Ortiz Pulido, que codirigió en conjunto con personal de un instituto de ecología, universidades de Estados Unidos y de Argentina.

“Como resultado de su tesis de maestría sale este trabajo que tiene que ver con colibríes y con plantas, con las interacciones que están llevando a cabo los dos, cabe resaltar que Édgar no nada más se destaca en la parte científica, sino también como estudiante fue muy destacado, él fue el mejor promedio de su generación.”

La imagen que fue tomada en 2007 por el doctor Ortiz Pulido mientras realizaba una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (Uatx) obtuvo un reconocimiento en electrónico por ser considerada para el exterior de Oecología.

