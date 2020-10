Frenan extinción de Fodepar y otros fideicomisos

Ante la falta de quorum, la presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri Riancho dio un receso de 15 minutos para verificar la asistencia y tras cumplirse el lapso y no haber alcanzado el mínimo, finalizó la sesión y citó a una nueva reunión presencial para el martes a las 11 horas, para continuar con el tema

Pachuca.- Debido a que diputados de los partidos de oposición (PRI, PRD, MC y PAN) no emitieron su voto, el dictamen que pretende disolver 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), fue “frenado”, de momento, por falta de quorum.

Luego de discutirse lo concerniente a la propuesta, el pleno de la Cámara de Diputados procedió a la votación, sin embargo, en esta solo se registró la participación de 222 legisladores, luego de la última revisión.

No obstante, diputados de los partidos antes mencionados optaron por la estrategia de no votar, con el fin que no se alcanzara el quorum para avalar la reforma en lo general, situación que lograron pues se necesitaba al menos la participación de 251 diputados federales.

Ante dicha situación, la presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri Riancho dio un receso de 15 minutos para verificar la asistencia de los legisladores y tras cumplirse el lapso y no haber alcanzado el mínimo en la votación, finalizó la sesión y citó a una nueva reunión presencial para el martes a las 11 horas, para continuar con el tema.

De esa manera, el Fodepar y los otros 108 fideicomisos que están en riesgo de desaparecer siguen vigentes, mientras que los deportistas que han manifestado su rechazo porque este sea revocado celebraron en redes sociales el “freno” momentáneo al dictamen.

El Fodepar beneficia a más de 700 atletas, entrenadores, analistas técnicos y equipo multidisciplinario. A un año de los Juegos Olímpicos, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte sostuvo que su extinción significaría un retroceso de 20 años en el deporte mexicano.

