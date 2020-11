Funcionarios de EU descartan fraude

Autoridades afirmaron que no hay evidencia que apunte ese hecho y calificaron los dichos rumores y teoría. Aunque los más fieles seguidores de Donald Trump, sus familiares, y sobre todo él mismo, no han reconocido los resultados de la contienda del 3 de noviembre

Ciudad de México.- Autoridades electorales de Estados Unidos (EU) afirmaron que no hay evidencia de fraude o de otras irregularidades graves que modifiquen el resultado de la contienda presidencial, según reveló el diario The New York Times (NYT).

De acuerdo con la publicación, los principales funcionarios en la materia declararon que el proceso “fue todo un éxito”, a pesar de las complicaciones que se presentaron al obtener un récord en el número de votantes y con las implicaciones de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Aunque los más fieles seguidores de Donald Trump, sus familiares, y sobre todo él mismo, no han reconocido las cifras, 45 servidores electorales aseguraron durante entrevistas que no hubo ningún tipo de simulación, mientras que otros cuatro lo han señalado de manera indirecta o por medio de sus representantes.

“Los funcionarios de 45 estados respondieron directamente a NYT. Para cuatro de las entidades restantes, The Times habló con otros funcionarios estatales o encontró comentarios públicos de secretarios de Estado; ninguno informó problemas importantes”, citó el rotativo.

“La ausencia de hallazgos importantes de fraude o irregularidades, y la voluntad de incluso los funcionarios electorales republicanos de dar fe de operaciones sin problemas, también han socavado los esfuerzos legales de Trump”, destacó el medio.

Algunos de los representantes argumentaron que los dichos sobre un posible timo son “solo rumores que se esparcen muy rápido” y que pueden ser calificadas como “teorías de la conspiración”, las cuales son propicias en las elecciones.

Luego de que NYT se pusiera en contacto con las principales oficinas de funcionarios electorales de cada región, expuso que en ningún distrito hubo algún tipo de “intimidación, irregularidad o problema” con las elecciones celebradas el 3 de noviembre.

