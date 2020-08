Fundación Malala destaca a María Fassi

Pachuca.- La fundación Malala consideró a la hidalguense María Fassi dentro de las 30 jóvenes deportistas femeninas que desafían la discriminación en el mundo, pues el golf, apuntó, es una de las disciplinas donde en Estados Unidos (EU) solo el 23 por ciento de practicantes son mujeres.

La publicación agregó que el golf surgió en el siglo XVIII y fue llamado como un “deporte para hombres”, que dio pie a la creación de casas club donde ellos se reunían para socializar, practicar y hablar de negocios.

Poco a poco fue dándose la apertura hacia el sector femenino, aunque con algunas restricciones, además que hasta la fecha existe cierto racismo, pues algunos de esos clubes son reacios a incorporar miembros afrodescendientes.

Por ello, la fundación contactó a Fassi y a Pratima Sherpa de Nepal e Iyene Essien de Nigeria para que compartieran cómo ha sido para ellas abrirse paso en el golf y ser competitivas en una disciplina considerada masculina.

La única en el campo

Fassi creció con un campo de golf a la vista y vio cómo sus hermanos disfrutaban de ese deporte hasta que decidió tomar acción y comenzar a hacer swing en el Club de Golf de Pachuca.

Ella tuvo sus dudas sobre si esa área podría proporcionarle una carrera de vida pues, señaló, “es muy de padre e hijo, muy dominado por hombres”, hasta que coincidió con Lorena Ochoa en un empastado y ello le sirvió de inspiración, pues quería llegar a ser como la otrora número uno mundial.

La pachuqueña fue reclutada por la Universidad de Arkansas y ganó dos veces el premio Annika, que es otorgado a la mejor golfista universitaria de EU. De ahí dio el paso a lo profesional, donde ya ganó un torneo y acaba de obtener un top 10 en la LPGA.

Pese a que el futuro es brillante para Fassi, admitió que no ha sido fácil hacerse de un nombre en EU, pues es parte de una minoría históricamente discriminada en ese país.

“Soy latina, soy mexicana, definitivamente soy una minoría y soy una niña; en la universidad fue difícil superar el estar bien con quien era y realmente no escuchar lo que algunas personas decían sobre mi valor, simplemente porque no me parecía a ellos”, externó a fundación Malala.

Entre los planes que tiene se encuentra la creación de una institución que haga el golf más accesible a niñas de escasos recursos y con discapacidad, además de impulsar la difusión mediática de la disciplina.

En lo atlético, Fassi no quita el dedo del renglón y desea conseguir una medalla para México en los Juegos Olímpicos (JO) Tokio 2021, evento para el cual tiene prácticamente asegurado su boleto.

