Funes Mori podrá jugar para México por cambio de reglas

Ayer, el congreso de la FIFA aprobó una serie de modificaciones en su reglamento respecto al tema del cambio de federaciones en los jugadores

Ciudad de México.- La FIFA ha modificado su reglamento en el tema del cambio de federaciones para los jugadores, que le permitiría al mellizo jugar con el Tri.

Ayer, el congreso de la FIFA ha aprobado una serie de modificaciones en su reglamento respecto al tema del cambio de federaciones en los jugadores para evitar el bloqueo de jóvenes promesas que gozan de doble nacionalidad, según informó El País.

Es así, como las puertas quedan abiertas para que Rogelio Funes Mori, delantero argentino de Rayados, pueda ser llamado a la Selección Mexicana, a) en el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su federación actual de cualquier categoría y disciplina futbolística, ya poseía la nacionalidad de la federación a la que desea representar; b) en el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística con su federación actual no había cumplido aún 21 años; c) jugó un máximo de tres partidos internacionales A de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial; d) han transcurrido al menos tres años desde que jugó el último partido internacional A de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, tanto en competición oficial como no oficial; e) jamás participó en ningún partido internacional A en la fase final de una Copa Mundial de la FIFA o de un torneo de confederaciones (Eurocopa, Copa América…) La misma publicación habla sobre el caso de Funes Mori, que no pudo optar a jugar con México los primeros partidos de clasificación para el Mundial de Qatar por haber disputado un Sudamericano sub-20 con Argentina.

