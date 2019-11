Los 10 jóvenes garza interpretaron a algunos personajes que ya fallecieron y que forman parte de la cultura mexicana

Pachuca.- La Preparatoria tres de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ganó el primer lugar del Desfile de Catrinas y Catrines, organizado por el ayuntamiento de Pachuca, en el que representaron a personajes de la cultura popular.

“Los jóvenes, a través de una convocatoria que pusimos en la página de Facebook de la Prepa, acudieron a un llamado donde ellos podrían interpretar a algunos personajes que ya fallecieron y que forman parte de la cultura mexicana y podernos representar en el desfile”, mencionó Francisco Angeles Angeles, director del plantel.

Con la oferta académica que ofrece el bachillerato garza, que combina lo académico, lo cultural y lo disciplinar, los alumnos han dado resultados positivos que ratifican el posicionamiento internacional y nacional.

Bajo la colaboración de las docentes Sandra Fabiola Hernández Cruz y Gisela Cruz Rodríguez, los participantes Paulina Cruz Hernández, Galilea Pichardo Sánchez, Brayan Neria Tenorio, Kevin Delgado García, Jesús Hernández Ramírez, Salma María Cerón, Carlos Calderón Lazcano, Ezequiel Hernández Reyna, Luis de Jesús Torres y María del Carmen Tapia, fueron elegidos para representar a un personaje famoso.

Selena, José José, Frida Kahlo, Tin-Tan, María Félix, el Chavo del Ocho, Juan Gabriel, Jorge Negrete, Celso Piña, Raquel y Cantinflas, así como la Catrina y el Catrín, desfilaron y revivieron de la mano de los alumnos garza por las calles de la Bella Airosa.

“Tuvimos la encomienda del director de participar en el desfile que organiza la presidencia municipal, en su segunda edición, la organización fue realizada a partir de las indicaciones que nos dio el director, que fue consolidar un equipo de trabajo multidisciplinar incluyendo el área de danza, la academia de arte y la de historia, así como un equipo de compañeros y administrativos”, explicó Gisela Cruz Rodríguez.

Con un trabajo arduo de dos semanas, incluso ensayando en los fines de semana, el alumnado y las profesoras montaron la puesta en escena, con los personajes más representativos buscaron a los estudiantes que tuvieran rasgos parecidos, trabajando en individual escenas coreográficas o playback, enfatizando los gestos y las acciones que tuvieron a quienes representaron.

“También trabajamos con todo el coro que acompañó a manera de comparsa a los personajes, en total participaron alrededor de 120 estudiantes.”

Los jóvenes expresaron su orgullo por pertenecer a la comunidad garza y haber obtenido, gracias a su dedicación y trabajo en equipo, el primer lugar en el desfile, llevándose la experiencia de haber participado en el evento.

“Cuando me seleccionaron para hacer al Chavo del Ocho a lo mejor de ahí no sentí el compromiso, pero hasta el día de ayer cuando participamos con todo el público viéndonos, me sentí satisfecho, yo busqué el vestuario, lo que me llevó es ver a la gente emocionarse, los niños me gritaban, saludé a todos, me tomé fotos. Me sentí muy orgulloso y me llenó de mucha alegría”, expresó Carlos Calderón.

“Empezamos como 50 alumnos y terminamos con 120, sí hubo regaños pero fue una parte importante, quedó excelente, fue una emoción cuando nos lo entregaron, todos con las porras, fue una gran experiencia”, destacó Salma María Melo.

A pesar de la exigencia del proyecto, los jóvenes expresaron que adquirieron el compromiso de representar lo más parecido a su personaje, investigaron gestos y vida y se trazaron la meta de ganar el primer lugar, que consistió en un apoyo económico que destinarán a un nuevo proyecto que realizarán en la preparatoria garza.

