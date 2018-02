Gana Del Toro el BAFTA a mejor director

El cineasta mexicano

ha ganado el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Directores, entre otros; va por el Oscar el 4 de marzo

Pachuca.-

Guillermo del Toro se hizo acreedor BAFTA como mejor director por la cinta La forma del agua, ayer en la ceremonia celebrada en Reino Unido, dos semanas antes de la entrega del Oscar.

Del Toro disputaba 12 nominaciones con su película que retrata la historia de amor entre una mujer sorda y una criatura humanoide-anfibia en plena Guerra Fría; sin embargo, la cinta Tres anuncios por un crimen se llevó cinco premios, incluido el de mejor película.

Otros distinguidos con la presea que muchos llaman, “el Oscar británico”, fueron Coco como mejor película animada, Llámame por mi nombre, película de Luca Guadagnino, que se alzó con el premio al mejor guion adaptado; Blade runner 2049 que se llevó el reconocimiento por mejor fotografía y Ridley Scott, que fue homenajeado con el BAFTA honorífico de este año.

Para el mexicano Guillermo del Toro es la segunda vez que recibe un BAFTA, el primero fue en 2007 al ganar en la categoría de mejor película de habla no inglesa por El laberinto del fauno, con el actual reconocimiento, del Toro se convirtió en el tercer mexicano en ganar el BAFTA por dirección; en 2014 Alfonso Cuarón hizo lo propio con Gravedad y dos años más tarde Alejandro González Iñarritu recibió el mismo reconocimiento por El renacido.

La forma del agua se llevó ayer tres mascaras de oro, una por el mejor diseño de producción y otra por mejor música original de Alexandre Desplat, además del premio al mejor director.

Aquí la lista completa de ganadores de la 71 entrega de los BAFTA de este año, uno que fue marcado por las celebridades que vistieron de negro en solidaridad con la campaña contra el acoso sexual Time’s Up, iniciada por artistas de Hollywood el pasado primero de enero.

Ganadores de las Máscaras de Oro

Mejor película

Tres anuncios por un

crimen

Mejor documental

I am not your negro

Mejor guión original

Tres anuncios por un

crimen

Mejor guión adaptado

Call me by your name

Mejor actor

Gary Oldman por El

instante más oscuro

Mejor actriz de reparto

Allison Janney, por Yo,

Tonya

Mejor banda sonora

La forma del agua

Mejor fotografía

Blade runner 2049

Mejor sonido

Dunkerque

Actor revelación

Daniel Kaluuya

Mejor montaje

Baby driver

Mejor vestuario

El hilo invisible

Mejor actriz

Francés McDormand

por Tres anuncios por un

crimen

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell, por Tres

anuncios por un crimen

Mejor película de

animación

Coco

Mejor diseño

de producción

La forma del agua

Mejor maquillaje y

peluquería

El instante más oscuro

Mejores efectos

especiales

Blade runner 2049

Mejor director

Guillermo del Toro por La

forma del agua

Mejor película británica

Tres anuncios por un

crimen

Mejor película de habla

no inglesa

La doncella (Corea del Sur)

