Obtuvo 3 mil 787 votos, con lo que la actual lideresa sumará 12 años al frente de la organización al final de este periodo

Pachuca.-

De nuevo, Sonia Ocampo de la planilla roja va al frente de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Con una mayoría irrevocable de 3 mil 787 votos obtuvo un periodo más, el tercero, de representación sindical. El resto de las planillas denunció algunas anomalías en las votaciones de los centros de salud y algunos votos nulos.

La planilla naranja quedó en segundo lugar con 3 mil 94 votos, mientras que la blanca alcanzó apenas los 339. En cuarto lugar quedó la morada, la cual apenas tuvo 18 votos.

Durante el día, las votaciones transcurrieron en tranquilidad, el primer turno voto por la mañana y hasta las 15 horas en centros de salud, el segundo turno depositó su voluntad en las urnas hasta antes de las 21 horas.

Sonia Ocampo no ha emitido ninguna declaración, con este periodo serán 12 años al frente de la organización sindical. Durante los últimos años ha sido señalada por obstaculizar las entregas de recursos y frenar la transparencia del sindicato.

De acuerdo con los números emitidos por el sindicato, votó 86.1 por ciento del total de representados con derecho al sufragio, hubo 73 votos nulos, mientras que 165 personas se abstuvieron.

Desde muy temprano, todos los candidatos llamaron a la unidad del gremio y a realizar una jornada en paz, que dejara ver la voluntad de los trabajadores adheridos a la sección 20 del SNTSA.

Anoche comenzó el festejo en la planilla roja, Sonia Ocampo, actual lideresa fue reelecta, el resto refirió que se registraron algunas irregularidades. La planilla blanca indicó que algunas personas no les permitieron el voto. Mientras que la naranja dijo que la jornada no se llevó a cabo en los mejores términos. No obstante, hasta el momento no hay inconformidades oficiales ni ninguna procedencia legal por parte de los participantes.

En 2014, la misma lideresa fue señalada por seguir al frente del comité estatal con una votación mínima, también ha sido señalada por incluir a su familia en la nómina del sindicato aunque no hay investigaciones oficiales al respecto.

Desde la semana pasada, las planillas hicieron un acto de civilidad para respetar los resultados de la elección, aunque temieron algún incidente, la jornada se llevó de forma tranquila.

Entre los pendientes inmediatos está el continuar con las mejoras salariales y de prestaciones; además de incluir al sindicato a la plataforma nacional de transparencia y abrir campo a la rendición de cuentas

