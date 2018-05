Austria.-

Luego de sufrir una lesión en el hombro y poner en duda su participación, Daniela Campuzano Chávez Peón obtuvo un podio en el Elite Woman UCI C1 en Australia.

La ciclista hidalguense se impuso ante sus rivales de nueve nacionalidades.

En Facebook, MountainBike felicitó a la ciclista por su logro: “Enhorabuena Dani. ¡Muchas felicidades!”.

“Daniela está de vuelta”, fueron las palabras de Octavio Cetto, novio y entrenador de Campuzano, quien la acompaña a sus giras.

Asimismo, Daniela Campuzano publicó: “Hoy me siento feliz y no por el resultado, solo por el hecho de poder competir y estar aquí haciendo lo que me apasiona y me hace feliz. Antes de viajar a Europa le dije a Cetto que canceláramos todo, que mi hombro no estaba listo y que prefería quedarme y terminar de recuperarme. Ese mismo día conocí a una persona que me dijo que lo más importante era no quebrar mí espíritu que si me había preparado para esas competencias que fuera y que diera lo mejor, pero sobre todo que lo disfrutara. A veces no sabemos cómo unas palabras pueden cambiar nuestra manera de pensar”.

Con una lesión en el hombro, que la hacía dudar de su presencia en las competiciones de Grazer Bike Opening 2018, Daniela dio el triunfo a México, además de ser la única mexicana en esas carreras.

Previo a la justa, la ciclista declaró que buscaba otro ciclo olímpico: “Tengo que trabajar mucho para mejorar en Tokio 2020, similar a lo hecho en Río 2016”, expresó.

