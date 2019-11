El CJF ordenó a la Semot responder a la empresa el motivo por el que no permite que opere en el estado

Pachuca.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a través del juez tercero de distrito de Pachuca ordenó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) responder a la empresa Uber el motivo por el que no permite que opere en el estado, ya que la ley no se lo prohíbe. Hasta ayer, la dependencia no había sido notificada.

El 19 de noviembre el Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió el amparo a Uber, el cual interpuso en agosto, donde argumenta que en Hidalgo “no existe una legislación local que regule como corresponde, a las actividades de las empresas que organizan redes de transporte, de manera que lo que no se encuentra prohibido mediante actos legislativos aplicables, debe presumirse jurídica y legalmente permitido en términos constitucionales”.

De acuerdo con el amparo con folio 953/2019, el juez tercero de distrito solicitó a la dependencia “que se informe a esta empresa, próxima a iniciar operaciones en Hidalgo, si ¿Es correcto estimar que, al no estar regulada la nueva modalidad de transporte privado de referencia, los servicios relativos pueden ser prestados libremente en la entidad por no encontrarse prohibidos?”.

El juez aseveró que la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo ni su reglamento, “prevén regulación alguna para esa nueva alternativa de movilidad privada y exclusiva, es obvio que no puede ser categorizada como parte de los servicios públicos ni sobrerreguladas sus actividades por las normas legales o administrativas locales por definirse jurídicamente como ajena al servicios público”.

La sentencia apunta una vez que cause ejecutoria y dentro de un plazo máximo de tres días, la Semot, y el titular del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), “quedarán obligadas a demostrar ante la justicia federal haber dictado la respuesta de fondo congruente a la petición de la quejosa, por escrito y haberla notificado en el domicilio al efecto señalado”.

Sin notificación a Semot

Libre por convicción Independiente de Hidalgo cuestionó al titular de Semot José Luis Guevara Muñoz sobre dicha sentencia; sin embargo, el funcionario dio a conocer que hasta ayer la dependencia no había sido notificada, por tanto no podría opinar al respecto.

De acuerdo con el documento, la empresa quejosa tiene la intención de iniciar operaciones en el estado, a través de Internet y por medio de la aplicación móvil para operaciones de comercio electrónico conocida como Uber, lo que se conoce con motivo de la demanda de sus usuarios.

En diversas ocasiones, titulares de la Semot han manifestado que en Hidalgo no permitirán la entrada del transporte privado como Uber, con el fin de cuidar el trabajo de los concesionarios hidalguenses; por lo que diseñarían una plataforma en la que participaran los implicados.

Apenas el 28 de octubre, la Semot publicó la convocatoria para el otorgamiento de permiso para la instalación de taxímetros, aplicación móvil y botón de pánico en unidades de transporte público individual (taxis), por lo que en próximos deberá emitir el fallo.

El titular de Movilidad José Luis Guevara Muñoz mencionó que hasta ayer la dependencia no había sido notificada sobre ninguna sentencia

Comentarios