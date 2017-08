Ganadores de los Teen Choice Awards 2017

Ciudad de México.- A un día de los violentos disturbios provocados por grupos supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, los premios Teen Choice 2017 fueron celebrados anoche en el ambiente festivo de siempre, pero con un toque de seriedad.

“Con toda la injusticia y el odio y todo lo que ha pasado no solo en el mundo, sino en nuestro país en este momento, necesito que ustedes los jóvenes sean cultos. Necesito que escuchen. Necesito que presten atención”, dijo Zendaya, de Spider Man. De regreso a casa, al aceptar el galardón como actriz favorita del verano.

“Riverdale”, la historia basada en el cómic Archie y sus amigos, fue la máxima ganadora al llevarse los siete premios en los que estaba postulada en la ceremonia realizada en el Galen Center de la South California University.

En una ceremonia a la que no llegaron muchos de los nominados, Miley Cyrus, quien recibiría el premio Ultimate Choice, brilló por su ausencia, Tampoco Bruno Mars estuvo presente para recibir el premio Visionary. Sin embargo, complació a los adolescentes que no paraban de gritar con un adelanto de su nuevo video, “Versace on the floor”.

El ahora cuarteto Fifth Harmony fue otra de las estrellas elegidas y se llevó tres tablas de surf: mejor grupo, grupo del verano y canción. Y aunque la mayor parte de los reconocimientos no fueron entregados durante la transmisión televisiva, la audiencia gozó con Grant Gustin, protagonista de la serie

“The Flash”; Melissa Benoist, estrella de Supergirl, y Chris Pratt, quien se llevó el premio de mejor actor en una cinta de ciencia ficción por Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

Maroon 5, liderado por Adam Levine, fue reconocido con el Decade Award por su trayectoria.

