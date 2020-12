Ganan premio nacional y estatal investigadores UAEH

Los docentes garza del área académica de sociología y demografía Sócrates López Pérez, Juan Bacilio Guerreo, Silvia Mendoza Mendoza, y el estudiante de doctorado Luis Alberto Oliver Hernández fueron los condecorados

Pachuca.- Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fueron distinguidos con el primero y segundo lugar del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2020, convocado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop).

El premio se otorga a los resultados de investigaciones de las ciencias sociales en torno a problemas públicas de alta envergadura, que sean a nivel nacional y que puedan servir como fundamento para la construcción de leyes y políticas públicas a nivel nacional.

Los trabajos galardonados fueron “Estrategia de mitigación y adaptación ante el cambio climático en el estado de Hidalgo. Un modelo para la construcción de una agenda nacional ambiental” de Sócrates López Pérez, investigador del área académica de sociología y demografía, y “La planificación urbana para la megalópolis, el camino para la sostenibilidad” de Luis Alberto Oliver Hernández, alumno de doctorado de la UAEH.

En entrevista para este diario, los investigadores afirmaron que la máxima casa de estudios de la entidad, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) y el cuerpo académico de planeación y análisis territorial tiene dos premios nacionales de alto nivel, además del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en la categoría de innovación de la edición 2018, que fue entregado también en días recientes.

El primer trabajo es un desarrollo de política pública en donde se muestra el modelo que hicieron para el premio estatal de ciencia y tecnología, pero aplicado a la construcción de una agenda ambiental a nivel nacional.

“Lo importante se le da al contexto social y a la parte de políticas públicas, hacer instrumentos de esta índole significa hacer una contribución para la sociedad, eso es lo que en estos trabajos se ha hecho”, mencionó el doctor Juan Bacilio Guerrero, quien también participó en la construcción del proyecto ganador del segundo lugar.

Ese segundo trabajo describe una propuesta para que la megalópolis del centro del país procure ciudades sostenibles, en ella se proponen cinco puntos básicos que definirán los cursos de acción para incentivar la colaboración horizontal entre los gobiernos de los municipios de cada zona metropolitana.

Lo anterior con la finalidad de dar un orden coherente a la acción pública y que esta se encuentre acorde a las demandas y necesidades sociales por zonas metropolitanas con el fin de potencializar sus áreas de oportunidad y que se consoliden las áreas de especialización.

Las propuestas incluyen fortalecer el marco jurídico para coordinar y eficientar la operatividad de las leyes existentes; con la creación de la ley general para el desarrollo sostenible de la megalópolis, creación de la ley general de rendición de cuentas y de la ley general del servicio civil como mecanismo de regulación para la entrada, promoción y salida de los empleos.

La creación del Instituto para el Desarrollo Metropolitano, cuya principal función será resolver controversias sobre la metropolización, así como distribuir monitorear y evaluar el uso del fondo metropolitano.

Además de la armonización de los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico por región; el diseño de un sistema del desempeño que incentive la eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública; y el diseño e implementación de un portal electrónico que cumpla con las funciones de transparencia y acceso a la información y sistema de información transversal sobre las tres dimensiones de la sostenibilidad de la megalópolis.

En ceremonia virtual, el diputado Raúl Bonifaz Moedano de la comisión asuntos frontera sur de la Cámara de Diputados, destacó que los trabajos que el Cesop premia año con año son de calidad e informan sobre tendencias e innovaciones que existen.

Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018

En días pasados, el gobierno de Hidalgo entregó el Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las ediciones 2018, 2019 y 2020, los investigadores del área académica de sociología y demografía Sócrates López Pérez, Juan Bacilio Guerreo, Silvia Mendoza Mendoza y Luis Alberto Oliver Hernández, fueron condecorados por la investigación “Estrategia estatal de mitigación y adaptación al cambio climático de Hidalgo” (Ememacch).

Sócrates López Pérez, Silvia Mendoza Mendoza y Juan Bacilio Guerrero, dijeron en entrevista con este diario que ese proyecto viene de un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath).

“Ya veníamos trabajando con ellos, primero hicimos la Ley de Cambio Climático para el Estado de Hidalgo, a través de un programa que se llama Programa de acción ante el cambio climático en el estado de Hidalgo. Ese fue el punto de partida que hicimos para mantener la continuidad en los trabajos con ellos.”

Posteriormente, a ese proyecto le secundó la Estrategia de mitigación y adaptación ante el cambio climático, ese trabajo lo desarrolló este grupo de investigadores en el cual se propusieron diseñar un plan para reducir las emisiones de efecto invernadero, de tal suerte que se puedan tomar el Acuerdo de París y otros a nivel internacional que el gobierno mexicano ha tomado para hacer algo por el clima a nivel global.

“La firma a los acuerdos que hace el gobierno se tiene que bajar y hacer operativo aquí en el país y entonces ningún estado del país lo ha hecho más que el estado de Hidalgo, podríamos simplemente escribir ideas de mejorar el ambiente, sembrar más árboles, juntar PET, separar la basura… pero aquí el punto principal es ¿realmente con estas acciones qué estamos mitigando?” De acuerdo con el Protocolo de Kioto se tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los otros tres son tipos de gases industriales fluorados: los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6).

El cambio climático es el exceso de la emisión de esos gases, pero esa emisión puede ser en forma natural o en forma antropogénica, todos nos estamos enfocando hoy a la parte antropogénica, es decir, todas estas emisiones son de origen humano.

“Nosotros dijimos “si nos ponemos a juntar PET o separar la basura ¿realmente estamos haciendo mitigación?” nos encontramos que no, debemos buscar a las fuentes de carácter antropogénico para ver cuántas toneladas en el estado de Hidalgo en sus 84 municipios estamos arrojando, porque de esa forma buscamos esas fuentes, esos sectores, esos gases y decimos al año cuánto estamos mitigando, sí podemos revertir puntualmente”, añadieron los investigadores.

El gran dilema era ¿cómo diseñar el modelo?, ahí fue cuando entró Bacilio Guerrero y empezó a hacerlo, en conjunto empezaron a construir la metodología, que es el modelo sustentado dentro de una serie de elementos que debe de dar una entrada y una salida.

“El modelo señala cual es la orientación que se debe seguir dependiendo de la información que se proporcione al modelo, ahí surge la estrategia; la construcción de un plan a partir de los resultados.”

Los investigadores afirmaron que esa metodología nadie la tiene a nivel nacional y que con ese tipo de reconocimientos ya son un ejemplo en el país, ya que con ese proyecto ya podrán hacer ese simulador en cualquier estado de la República, la plataforma puede instrumentarse y echarse a andar.

¿Cómo iniciar el proyecto?

“En un principio dentro de las dificultades que nos encontramos es el hecho de que no existe información pertinente en relación al cambio climático, tienen vagas ideas de lo que es el cambio climático, inclusive una de las pláticas que teníamos era que en los medios de comunicación, siempre nos dicen que ahorremos energía, no tirar basura, cuidar el agua, que está bien, pero hay otras cosas de mayor impacto”, explicó Bacilio Guerrero.

El equipo se acercó a la Semarnath donde se encontraron con la sorpresa de que no había ni un dato en relación al cambio climático en Hidalgo. En su investigación colaboraron también Josué Elizalde y Daniel Monroy de la dependencia estatal.

“Lo único que ellos tenían era una información, una metodología, la gente del Instituto de Ciencias de la Atmosfera de la UNAM se fueron a medir las emisiones de gases por unidad emisora, es decir, se fueron a través de chimenea, a través de esos aparatos a medir cuánto emiten un auto, una moto, una fábrica, una carnicería, así se fueron y a partir de eso nosotros tuvimos una referencia.”

La participación de jóvenes ayudó a que pudieran bajar de dependencias información oficial sobre cuántos negocios y actividades existen en cada uno de los municipios y a partir de la poca fuente que teníamos, hacer una base de datos que se conoce como minería de datos, de ahí obtuvieron cerca de 3 millones de ellos y estuvieron trabajando con ellos aproximadamente ocho meses, para tener una referencia de lo que estaba pasando con el cambio climático en cada uno de los municipios.

“Usamos también las fuentes oficiales, las bases de datos del Inegi, y en ese aspecto descubrimos que estamos todavía faltos de generar información sobre muchas actividades humanas, información confiable… con eso lo que hicimos fue determinar cuál es la cantidad de gases que se generan por municipio y además las fuentes”, señaló Mendoza Mendoza.

“Salió una muy buena propuesta, es un proyecto que está avalado por el Instituto de Ciencias de la Atmosfera de la UNAM, es único en el país, hasta ahorita no conocemos una universidad mexicana, no sabemos si en Estados Unidos, probablemente exista uno, pero no tenemos conocimiento de un modelo de esta magnitud”, dijo Bacilio Guerrero.

El modelo es completamente matemático determinístico, es decir, esas ecuaciones pueden ajustarse a cualquier otro fenómeno de cambio climático en otra región, el grado de precisión, de acuerdo con los investigadores es un nivel de confianza del 95 por ciento, inclusive, explicaron que la Semarnath posteriormente hizo cálculos y el margen de error entre el modelo y esos datos fue del 2.35 por ciento aproximadamente.

Plataforma en la Semarnath

La plataforma diseñada fue donada a la Semarnath para que la use alojada en su sitio web, hay dos obras importantes, que son la Ememacch y la otra es la estrategia de comunicación, todo diseñado por los investigadores.

“La ley de cambio climático del estado dice claramente que se tiene que diseñar una estrategia, un plan de acción, esta es la estrategia que está perfectamente armonizada con la ley nacional de cambio climático, con el sistema nacional de cambio climático, con la ley estatal y a partir de esta se construyó el sistema estatal de cambio climático”, señaló López Pérez.

Dentro de la página puede encontrarse cómo se conforma una estrategia, el índice de riesgo, para saber quién es vulnerable en el estado, quién genera los gases; mientras que en la plataforma, se encuentra un acceso, los modelos, los datos, el plan de mitigación, entre otros.

Empresas, organismos, ayuntamientos, escuelas y quienes deseen generar estrategias a partir de la plataforma pueden saber cuántos gases aportan y las acciones que pueden realizar para la mitigación, la plataforma pide registro, solicitar a Semarnath un acceso al sistema, como usuario, ellos proporcionan un NIP y con eso pueden ingresar para saber cómo construir una estrategia.

El sistema de datos también proporciona información de cada uno de los municipios sobre cuántos gases mitigan cada uno, jerarquiza la información respecto al gas que más afecta de acuerdo con la demarcación, las fuentes que las producen, entre otros.

“Tenemos la responsabilidad social que cualquier investigación que hagamos sea para resolver problemas, problemas actuales y urgentes que tenemos”, finalizó la doctora Silvia Mendoza Mendoza.

La plataforma puede ser consultada en el enlace http://cambioclimatico.semarnath.gob.mx/.

Comentarios