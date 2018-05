Garnica apuesta por generar mejores oportunidades

El aspirante a diputado local Rafael Garnica Alonso, también fue presidente municipal de Apan

Pachuca.-

Médico de profesión y político por convicción, Rafael Garnica Alonso cuenta en entrevista cómo fue que decidió emprender el camino para ser candidato de Morena a diputado local por el distrito 10 con cabecera en Apan, lugar donde, además, no es extraño para la población, ya que hace unos años fue el alcalde de ese municipio.

¿Cómo lo han recibido en ese distrito ahora que regresa como candidato a diputado local?

“Hoy caminamos con la cara en alto, hemos escuchado a los ciudadanos con los pros y contra, incluso los reclamos que pudieran surgir y, gracias a eso, se han terminado los mitos que se escuchaban de mi persona, eso me deja muy claro que hacía falta platicar con la gente y escuchar qué tenían a favor y en contra y poder aclarar muchas dudas.

“Pero también en estos recorridos hemos recogido el hartazgo de las personas por todo lo que en esa región y en todo el país se vive con el descontento de las autoridades, sobre todo por los altos índices de corrupción, algo en lo que somos líderes a nivel internacional; asimismo, te das cuenta que la gente siente lacerados sus derechos constitucionales, como el acceso a la salud.

Sin embargo, Garnica Alonso comenta que junto al descontento generalizado de la sociedad, existe aún la esperanza de muchos ciudadanos que, a su paso, le brindan su respaldo tanto a él como al proyecto de nación que encabeza el candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador.

“Vemos a los campesinos molestos por las reformas energéticas, sobre

todo por el aumento a los hidrocarburos, algo que a ellos les pega muchísimo por el alza en el diésel, así como a los ciudadanos en general, por el alza de la gasolina que incluso sigue subiendo.

“Pero también vemos una población que está unida, que se está uniendo en un proyecto de nación en el que ve una esperanza, porque sabe que puede llevar a una conducción diferente del país.”

En ese sentido, ¿cuáles son sus propuestas para contrarrestar esos problemas?

“Nosotros manejamos los ejes que integran las 50 propuestas del proyecto de nación de Morena, el cual, en política y gobierno, es muy claro, vamos a impulsar un gobierno libre de corrupción, que sea un gobierno justo, en donde la prioridad son los más necesitados, pero no solo para ellos, porque nosotros buscamos generar un equilibrio para terminar con esa brecha tan grande que existe entre los ricos y los pobres.

“Asimismo, queremos hacer la revocación del mandato, es decir, que todos los servidores públicos se sometan a ese procedimiento y que a la mitad de su ejercicio puedan ser evaluados por los ciudadanos, quienes decidirán si continúan o no desarrollando el puesto.”

Pero además, el aspirante al Congreso local afirmó que hace falta revisar detalladamente diversas leyes que por años frenaron el desarrollo económico del estado e incluso del país; así como poner atención a la generación de energía alternativa, un tema que, opinó, también se ha dejado de lado.

“En el área de desarrollo económico tenemos que revisar muchísimas leyes y fortalecerlas también a nivel nacional; necesitamos hacer reformas y revisar la ley de desarrollo agropecuario, garantizar la entrega oportuna de los programas sociales de apoyo a la pequeña y la mediana empresa con energías y créditos blandos y no montos exagerados e impuestos altos y burocráticos.

“Igualmente, debemos proporcionar el desarrollo de fuentes de energía alternativa, renovable y limpia, así como proponer incentivos en la utilización de energías verdes, como los calentadores solares.”

Al respecto, criticó que el actual gobierno estatal permitiera la construcción de una planta cervecera al Grupo Modelo sin que contara con un proyecto de impacto ambiental, pues, argumentó, causará un daño a los mantos acuíferos de la zona suroriente del estado.

“El grupo Modelo no ha presentado el estudio de impacto ambiental, únicamente sabemos que es la cervecera, pero no ha presentado un plan maestro de lo que conlleva la instalación de esa empresa, porque todos sabemos que dañará los mantos acuíferos que estaban protegidos desde el decreto de un expresidente.

“Nosotros no estamos en contra de la inversión y del empleo, pero necesitamos ver que dentro de ese plan existe el cómo recuperarán o sanearán esa zona en cuanto al vital líquido, que es el agua, y una de esas medidas sería que el propio gobierno o los planes estatales de desarrollo se modificaran para que implementaran en todas las ciudades la recolección y colección de aguas pluviales que hoy en día no existe, al menos, en el distrito de Apan, donde se pondrá esa empresa.”

¿Qué otras necesidades, particularmente de su distrito, cree que pueden atenderse desde el Congreso?

“Son muchas tareas que están pendientes, por ejemplo, yo creo que pudiésemos hacer que, de acuerdo con la ley, porque incluso lo indica un artículo, todos los municipios tuvieran un plan de desarrollo urbano, ya que tiene una importancia muy relevante, incluso una administración estatal anterior debió proporcionar apoyo a los municipios que no contaran con suficiencia económica para que pudiesen llevarlo a cabo, pero no lo hicieron porque querían seguir teniendo el control y tener municipios sin suficiencia económica, desgraciadamente en nuestro estado no buscan que los municipios tengan ingresos importantes que les permitan el día de mañana ser autosuficientes porque terminarían con la dependencia estatal.

Igualmente, Garnica Alonso recuerda que cuando fue alcalde de Apan impulsó la implementación de dos proyectos que más tarde quedaron olvidados o se desviaron del propósito para el que fueron pensados, por lo que asevera que desde el Congreso, acciones como esas podrán ser mejor vigiladas.

“Durante mi gestión impulsamos proyectos como un relleno sanitario, el cual construimos con la visión de darle cumplimiento a otra ley, el relleno tiene su propio modelo y fue adoptado de uno que es funcional en otro estado de la República donde está permitido que el municipio tenga más ingresos que solo los recursos que le da el estado, entonces lo hicimos con la visión de crear una empresa municipal que generara recursos económicos al municipio para resolver sus problemáticas, y se concluyó en dos períodos, pero lo triste es que ya que estaba concluida, un presidente municipal jamás pudo explicar en qué consistía el beneficio de dárselo a una empresa particular para su explotación, por lo que hoy dos o tres municipios van y pagan por tirar su basura en ese relleno, que es del municipio, pero en el municipio no se benefician en lo absoluto de ese relleno sanitario. Entonces, hoy tenemos que ver que todo esto; se pueda vigilar desde el Congreso.”

Por otra parte, el aspirante de Morena considera también que en el ámbito de desarrollo social cada hidalguense debe contar con el derecho a la salud que establece la ley, pues refiere que es mentira que cuestiones como el abastecimiento de medicamentos esté al 90 por ciento.

“Los centros de salud no tiene ni el 50 por ciento del cuadro básico que como derecho los hidalguenses tenemos, lo que conlleva obviamente a que las enfermedades crónico-degenerativas, las infecciones o cosas tan sencillas como un cuadro gripal, no sean atendidas en su totalidad con los medicamentos mínimos.

“Por ello, en el Congreso lo que tenemos que hacer como mayoría es generar ese contrapeso que permita ver en qué se están gastando el dinero y cómo están aplicando el dinero de los hidalguenses, solo así empezará a pagarse la deuda histórica que existe con todo el pueblo de Hidalgo y yo creo que con todo el país.”

Finalmente ¿cómo ve el panorama para estas elecciones?

“Yo creo que la gente ya está convencida, y en eso ayudó bastante la manera de actuar del gobierno que está en el poder, eso ha hecho que la gente reflexione, porque yo creo que ningún mexicano en su sano juicio estará de acuerdo con que le suban la gasolina, el gas o la luz.

“Entonces, por primera vez en la historia te puedo decir que cuando vemos a la gente ya no nos piden la gorra, ni el utensilio de plástico o la bolsa, lo único que nos piden es que generemos esa cultura de la legalidad y quitemos la corrupción, así como que apoyemos a López Obrador para darle cumplimiento al proyecto de nación que encabeza.

“Por eso, hoy creo que tomar la decisión de estar con Morena es estar del lado correcto de la historia, porque el proyecto de Andrés Manuel es el que hará que fortalezcamos nuevamente al país para que todos como mexicanos tengamos la oportunidad de tener mejores empleos, mejores salarios y que toda nuestra gente tenga una mejor justicia social.”

