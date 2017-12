Gasta gobierno de EPN millones en publicidad: NYT

Ciudad de México

Con millones de dólares en publicidad, los gobiernos en México ordenan coberturas, limitan la crítica y castigan la libertad de expresión en los medios, según The New York Times.

Un reportaje del rotativo estadunidense refiere que el gasto en publicidad oficial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha creado lo que muchos ejecutivos y periodistas llaman un “gigante de la marca presidencial” capaz de suprimir artículos de investigación, dirigir portadas e intimidar a las salas de redacción que lo desafían.

A pesar de que prometió regular la publicidad del gobierno, el presidente Peña ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro mandatario en la historia del país, casi 2 mil millones de dólares en los últimos cinco años, según datos gubernamentales recopilados por Fundar y citados por el NYT.

La organización enfocada en transparencia descubrió que la administración de Peña gastó más del doble del presupuesto de medios que los legisladores le asignaron para el 2016.

Líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad cada año que reparten entre sus medios de comunicación preferidos, según Fundar.

De acuerdo con ejecutivos y editores involucrados en las operaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno exigen abiertamente una cobertura positiva de las organizaciones de noticias antes de firmar un contrato publicitario, manifestó The New York Times.

“El resultado es un panorama mediático en México en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias”, explicó el rotativo estadunidense, de acuerdo con docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y reporteros.

Bajo ese sistema, en el que dos tercios de los periodistas mexicanos admiten haberse autocensurado, los reportajes más críticos a menudo se suavizan, eliminan o posponen indefinidamente.

“Si un periodista profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que sucede en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas les dan un centavo”, señaló Enrique Krauze, historiador y director de la revista Letras Libres.

“Este es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”, añadió.

El Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece el presidente Peña Nieto, ha sido pionero del mismo sistema de publicidad por más de 70 años en el poder.

Pero la influencia en los medios va más allá de la publicidad, ya que los funcionarios del gobierno en muchas ocasiones recurren a los sobornos, añadió el periódico neoyorkino.

El diario expuso el caso del exgobernador de Chihuahua César Duarte, quien gastó más de 50 millones de dólares en publicidad de acuerdo con las cifras oficiales.

