Pachuca.- El gobierno del estado cederá a chantajes, y mientras las demandas de Antorcha superen los mil 600 millones de pesos, pueden quedarse a vivir en plaza Juárez, declaró el gobernador Omar Fayad Meneses.

Luego que Antorcha Campesina instaló un plantón afuera del palacio de gobierno en Pachuca, en vísperas de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes, el mandatario estatal comentó: “Creo que se van a quedar a vivir ahí, ya se los dije con honestidad a sus líderes, no puedo atenderles un pliego de mil 600 millones de pesos, eso es imposible”.

Indicó que la organización está acostumbrada a chantajear ya sea por la cumbre de alcaldes o porque próximamente realizará su informe, “a mí me pueden bloquear lo que quieran, no tengo, si tuviera pensaría mucho como poder bajar esos recursos a la gente que lo necesita. No solo los antorchistas son marginados y los que lo necesitan, hay miles más que no son antorchistas y requieren de mi apoyo”.

Fayad Meneses detalló que ha ofrecido apoyo en los cauces de la ley, para que se inscriban a los programas, para que presenten proyectos, “le vamos buscando, vamos a poder atender más de lo que imaginan de sus demandas.

“Pero ante una consigna, de vente te damos tus recursos, quisiera poderlo hacer para que no me reclamaran, ni me dijeran nada… para que no me hicieran eso, porque está la cumbre, pero yo no me puedo dejar chantajear.”

Ante los constantes señalamientos contra su persona a manera de presión y ver si así obtienen recursos, el mandatario estatal expresó “creo que se confunden, no me conocían o no me conocen, pero prefiero hablarles con claridad y no mentirles. Que crean que voy a soltar un peso porque mañana es la cumbre, no lo creo”.

Detienen a dirigente

Como parte de las denuncias públicas que hizo el movimiento antorchista de Hidalgo contra el gobierno estatal, informaron que fue detenido arbitrariamente y sin ninguna orden de aprehensión el líder antorchista Andrés Pérez Vázquez y tres activistas de la organización.

Más tarde, la lideresa Guadalupe Orona Urias señaló que el antorchismo nacional hace responsable al gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses de la seguridad y la vida de sus compañeros; convocó a los antorchistas de todo el país a participar en las acciones de denuncia y movilizaciones contra la política agresiva y reaccionaria del gobierno estatal.

