A punto de que se cumplan dos meses de la Jornada Nacional de Sana Distancia

Pachuca.- A punto de cumplirse dos meses del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Coparmex aseguró que el gobierno federal no ha estado a la altura del reto que representa la crisis sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19).



“Este fin de semana cumplimos dos meses de haber iniciado la Jornada Nacional de Sana Distancia, ocho semanas en las que México ha perdido. 56 días en los que México no ha salido bien librado, porque en todo este tiempo el Gobierno Federal no ha estado a la altura del reto; ni tampoco se ha tenido la altura de miras para proteger la economía ni los millones de trabajadores”, señaló el sindicato patronal.



En la señal Coparmex de esta semana, la Confederación recalcó que si bien la crisis generada por la llegada del Covid-19 no fue culpa de nadie, el gobierno federal sí ha incurrido en omisiones importantes que han lastimado la confianza de los mexicanos en el propio gobierno encargado de resolver esta crisis y la economía de al menos un millón de mexicanos que ante la falta de acciones eficaces perdieron su empleo.



EL organismo hizo notar que cientos de países en el mundo entero, quienes gobiernan han implementado acciones encaminadas a proteger la salud, la economía, el trabajo y el ánimo social entre sus distintas poblaciones.



El Gobierno Federal cuenta con los medios para implementar medidas de apoyo a las empresas; pero los distintos esfuerzos y programas anunciados por parte del Gobierno no han resultado de gran ayuda.



En este contexto, el organismo empresarial que presidente Gustavo de Hoyos Walter reiteró su propuesta del salario solidario como medida para salvar 19.9 millones de empleos formales en todo el país.



“Lo más grave no es que nunca recibimos respuesta, sino que día tras día, este silencio e inacción por parte del gobierno federal sigue afectando a los mexicanos; sigue generando más pobreza”, recalcó Coparmex.



También recalcaron que la federación ha ignorado diversas propuestas del sector para hacer frente a la pandemia como diferimiento de los pagos de ISR, acelerar los procesos de devolución de IVA, así como diferir las obrero-patronales referentes al periodo de confinamiento.



“En este sentido, se anunció un mecanismo ya existente en el IMSS que permite diferir las cuotas con una tasa de interés. En otras palabras, en vez de ayudar a las empresas, el Gobierno Federal busca generar réditos y cobrar intereses a las empresas que consideren esta opción”, recalcaron.



Además, Coparmex insistió en que las medidas implementadas hasta ahora para proteger el empleo formal son insuficientes.



Por ello, a fin de evitar que la falta de políticas publicas para atender esta problemática generen más pobreza, la agrupación reiteró el llamado a que el ejecutivo federal, las empresas y los trabajadores impulsen medidas que incidan en la calidad de vida de las familias mexicanas.

