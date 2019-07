Gobierno federal olvidó a Tlahuelipan a medio año de la tragedia: alcalde

De acuerdo con Cruz Frías, no se ha concretado ningún proyecto para detonar la economía en la región

Pachuca.- Más allá de los programas de Bienestar, el municipio de Tlahuelipan no ha recibido apoyo alguno por parte del gobierno federal para concretar proyectos que detonen la actividad económica del municipio, así lo señaló en entrevista el alcalde Juan Pedro Cruz Frías.

Lo anterior a seis meses de la tragedia ocurrida en el municipio tras la explosión de un ducto de Pemex que cobró la vida de 137 personas y que provocó que a esta localidad se le etiquetara de “huachicolera” ante los ojos del mundo, según lo dicho por el mismo alcalde.

Hizo notar que él esperaba que las diferentes dependencias se acercarían a él para concretar estrategias que detonaran el desarrollo de la región, pero no fue así, por lo que en su papel de edil ya buscó contacto con las secretarías de Economía, Energía, Cultura y Turismo en busca de cumplir ese objetivo.

Aunque evitó responder directamente a la pregunta expresa respecto a si considera que el gobierno federal ha abandonado al municipio, hizo notar que el apoyo no ha sido el esperado, pese al compromiso hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mira la verdad es que, a seis meses de la tragedia, me he acercado a las diferentes secretarías, a las que les hago saber el compromiso de Andrés Manuel de detonar el desarrollo en la región, pero lamentablemente a la fecha, algo en concreto, que se vaya a bajar este proyecto, no lo hay”, declaró.

Luego, continuó así: “No podríamos decir abandono como tal, por que el gobierno federal arropó a la población con los programas del bienestar, pero esos son para todo el país”.

La administración de Juan Pedro Cruz Frías ha planteado al menos cinco proyectos por 150 millones de pesos para detonar la actividad económica del municipio.

Entre estos, destaca la ejecución de un parque ecoturístico con tirolesa que requiere inversión de 35 millones de pesos, la reubicación del tianguis para el cual se necesitan 70 millones de pesos, el Museo de la Bruja con 13 millones de pesos y un Centro de Convenciones con 58 millones de pesos.

