Habla AMLO sobre acusaciones contra titular de la Conade

Ciudad Obregón.- De gira en Ciudad Obregón, Sonora, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló de las acusaciones contra la directora de la Conade Ana Gabriela Guevara, a quien se señala por irregularidades en el manejo de recursos públicos, algo que de comprobarse será juzgado con todo el peso de la ley, según el mandatario.

AMLO dijo particularmente del caso Guevara que “si se comprueba, no se va a proteger a nadie”, eso luego de que la unidad del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública detectó que 50.

8 millones de pesos del fideicomiso administrado por la Conade llamado Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) presentaban irregularidades en su asignación y comprobación.

“Eso lo está viendo la oficina de la Secretaría de la Función Pública, es un proceso legal en el que hay que tener confianza de que la autoridad competente resuelva, con el compromiso de que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad, sea quien sea, si cometen un ilícito tienen que ser juzgados. Nada de que son mis compañeros, amigos, familiares o socios, yo no llegué a la presidencia para ser tapadera de nadie y no establezco relaciones complicidad con nadie”, dijo López Obrador.

¿De qué se le acusa? Diversos actos de corrupción infringidos entre enero y junio de 2019 en la Conade implican un daño patrimonial por más de 50 millones de pesos, reveló la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval. Dicha dependencia realizó siete auditorías a la Conade, una de ellas al Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento) y de esas indagatorias se desprendieron 22 observaciones, seis de las cuales siguen pendientes.

Cada una de esas observaciones se refieren a irregularidades, algunas de ellas con diversas cifras de daño patrimonial. La más alta fue la de 31 millones de pesos por la compra de viajes a sobreprecio para atletas, mediante un mecanismo en el cual funcionarios de Fodepar tercerizaban la adquisición de servicios.

