ISABELLA GONZÁLEZ /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) encontró 44 mil 76 plazas irregulares en las escuelas del país.

El titular de la dependencia Aurelio Nuño informó que al finalizar la auditoría a la nómina magisterial, ubicaron 44 mil 76 plazas que se pagaban a profesores que no daban clases.

En reunión con 23 de los 32 mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el funcionario aseguró que el costo de esas plazas equivale a 5 mil millones de pesos anuales.

“Esto es un acto y un hecho, en muchos aspectos, histórico”, afirmó.

“Con esto estamos poniendo fin a décadas de falta de transparencia y de malos manejos de la nómina educativa.”

Detalló que había 14 mil 900 docentes que en lugar de dar clases a los niños estaban en funciones administrativas; 17 mil 262 más con alguna comisión o licencia y que cobraban sueldo sin tener derecho a ello.

Asimismo, la SEP y los gobiernos estatales encontraron mil 361 plazas de docentes que ya no estaban trabajando, pero por algún error seguían cobrando las plazas, así como 10 mil 553 que no fueron localizadas y para las cuales los docentes tienen un mes y medio para demostrar que están frente a grupo.

“Se va a suspender el pago de esas plazas y se va a dar un mes y medio de gracia por si hay alguna incidencia, por si son maestros que sí están frente a grupo, que se presenten y lo demuestren para reactivar el pago inmediatamente y no tendrán ningún problema”, explicó Nuño.

El secretario de Educación Pública expuso que el pago del total de las plazas ya fue suspendido, por lo que las vacantes serán puestas a concurso nuevamente.

Expresó que la auditoría a la nómina magisterial fue efectuada a lo largo de un año y se comparó el número de profesores en la nómina educativa frente al número de docentes que realmente estaban en los planteles.

“Este fue un proceso, escuela por escuela, que hicimos juntos el gobierno federal y los gobiernos estatales”, manifestó.

En la reunión previa entre la Conago y la SEP, los gobernadores de las cinco regiones educativas del país reafirmaron su respaldo al nuevo modelo educativo y acordaron fortalecer su implementación a través de la Estrategia de inclusión, la Estrategia nacional de inglés y la Estrategia de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales.

“La educación es un compromiso que tomamos con todo el entusiasmo”, mencionó el presidente de la Conago y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

