Pachuca.- Al hacer recorridos de vigilancia por el centro de la ciudad, elementos de

la Policía municipal de Pachuca fueron alertados sobre el hallazgo de un bebé recién nacido abandonado en las escalinatas del mercado Benito Juárez.

En el lugar, oficiales y paramédicos confirman que se trataba de un infante del género masculino, mismo que aún presentaba residuos de placenta y cordón umbilical. Por lo anterior, quedaron a la espera del arribo de personal del DIF capitalino para que tomara conocimiento del caso y se haga cargo del menor.

No obstante, por la tarde un hombre fue asegurado luego de ser señalado como el presunto responsable de abandonar al bebé. Tras realizar diversas investigaciones, elementos policiacos ubicaron al probable responsable del hecho.

Aparentemente, se trata de un sujeto identificado como FHA de 37 años, quien deberá rendir su declaración ante las autoridades ministeriales para esclarecer los motivos que lo orillaron a abandonar al menor de edad.

Incendio consume vivienda en Abasolo

La mañana de ayer, personal de la dirección de Protección Civil (PC) de Pachuca atendió el reporte de un incendio en una casa-habitación en la calle Mariano Abasolo, en la colonia Antonio del Castillo.

En el lugar, elementos de Bomberos sofocaron las llamas y rescataron a dos perros de Pitbull que se encontraban en el interior del domicilio.

La conflagración se debió a una probable sobrecarga en una extensión que abastecía de energía un teléfono celular sobre una cama.

Por ese hecho no fueron reportadas personas lesionadas; no obstante, el inmueble afectado fue declarado como pérdida total y aún no se cuantifican los daños.

Comentarios