Y abaten a presunto asaltante en enfrentamiento

Pachuca.- El cuerpo de un hombre, cuyas señas particulares son desconocidas, fue localizado la mañana de ayer en un camino de terracería ubicado junto a la carretera Bojay-El Cardonal, a la altura de la colonia 18 de Marzo, en Atitalaquia.

Los hechos fueron reportados cerca de las 10:25 horas mediante una llamada al número de emergencia 911, donde se dio aviso del hallazgo del sujeto tirado boca abajo.

Autoridades acudieron al lugar y tras confirmar el descubrimiento, lo revisaron y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta ayer no existían causas precisas de su fallecimiento, ya que no presentaba huellas de violencia.

Agentes del Ministerio Público acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y posteriormente llevar a cabo los trabajos pertinentes para después retirar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fallece presunto asaltante durante enfrentamiento con GN en Tepeji Durante un enfrentamiento con civiles armados, que presuntamente eran asaltantes de autotransporte, elementos de la Guardia Nacional (GN) abatieron a uno e hirieron a otro en Tepeji.

Los hechos ocurrieron cerca de las 12:38 horas tras una persecución que inició en Huehuetoca y concluyó en el parque industrial Tepeji, donde enfrentaron a balazos a los elementos de la GN, quienes al repeler la agresión asesinaron a uno e hirieron a otro, quien fue llevado en calidad de detenido a recibir atención médica.

El vehículo en el que huían los presuntos delincuentes era un Mitsubishi negro; en tanto, el sujeto que resultó herido fue identificado como EPL y fue trasladado de emergencia a un hospital en Tlalnepantla.

