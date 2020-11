Hallan registros de fallecidos para juicio a expresidentes

Pese a eso, sí se alcanzó el número mínimo de firmas solicitadas

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que una solicitud impulsada para realizar la consulta popular que lleve a juicio a expresidentes sí alcanzó el mínimo de firmas necesarias, pero detectó que fueron incluidos registros de personas fallecidas, otros de quienes ya habían sido dados de baja de la lista nominal y algunos que no dieron su autorización.

La dirección ejecutiva del registro federal de electores (DERFE) encontró que 2 millones 116 mil 837 apoyos, de los 2 millones 538 mil 48 recolectados, sí estaban registrados en la lista nominal de electores, por lo que sí se llegó al porcentaje mínimo establecido en la ley, que es del 2 por ciento.

Sin embargo, en los registros recabados en la solicitud promovida por los ciudadanos Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano, el INE detectó una serie de irregularidades.

“La DERFE también encontró que algunas de las personas que supuestamente otorgaron su apoyo en realidad habían sido dadas de baja de la lista nominal por defunción, algunos desde 1999; también identificaron datos cuyos derechos políticos fueron suspendidos y otros irregulares, que igualmente habían sido dados de baja”, expuso en un comunicado.

De acuerdo con el órgano electoral, las rúbricas que corresponderían a fallecidos pudieron ser obtenidos de listados nominales usados en elecciones anteriores o fotocopias de las credenciales.

Además, fue seleccionada una muestra de 850 firmantes para constatar su sustento, solo 597 fueron entrevistadas.

“Se logró entrevistar a 597, de los cuales 480 (80.40 por ciento) manifestaron haber apoyado la solicitud de consulta, mientras que el otro 19.60, correspondiente a 117 personas, dijo no haber dado su aval”, detalló el INE.

No es la primera petición para realizar un ejercicio que llevaría a juicio a expresidentes en la que el INE detecta irregularidades. La semana pasada informó que el proceso impulsado por Yeidckol Polevnsky, consejera de Morena, no reunió el mínimo de firmas, dijo que también incluyó registros de muertos y otras personas que no dieron su permiso.

Dato

No es la primera petición para realizar un ejercicio similar en la que el INE detecta anomalías

Comentarios