Hidalgo con alta trasmisión de Covid: registran 25 defunciones más en un día

Pachuca.- En Hidalgo la pandemia no cede: sigue en alta trasmisión. De acuerdo con el último corte, Pachuca alcanzó los 2 mil 99 casos acumulados, mientras en todo el estado hay una suma total de 9 mil 682 personas que han dado positivo a la prueba de Covid-19 desde el 19 de marzo a la fecha.

Además, resalta que si bien la ocupación hospitalaria se ha liberado, aún sigue siete puntos arriba del promedio pues el indicador se encuentra en 47 por ciento; respecto a la utilización de ventiladores, su ocupación también cayó y pasó de 25 a 20 por ciento.

Por lo que respecta a las defunciones a causa del coronavirus, en total suman mil 544 para la entidad, y al registro se sumaron 25 en el último día.

A nivel nacional, el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró la postura del gobierno federal respecto a no recomendar la aplicación de pruebas rápidas ni tratamientos no avalados por la comisión de riesgos sanitarios. Esto, porque los resultados no son confiables ni han sido verificados por las autoridades pertinentes para avalar la aplicación técnica de las pruebas y algunas experimentaciones como las células madre.

